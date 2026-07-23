El Ayuntamiento de Darias recurre al sobrante del Cabildo para tapar sus retrasos en los barrios

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presidida por Carolina Darias, ha tenido que aprobar a mitad de mandato una profunda reestructuración del Plan de Cooperación con el Cabildo 2024-2027. La propuesta, impulsada por el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque (PSOE), deja al descubierto las deficiencias en la gestión y ejecución de las obras públicas en la capital. El equipo de gobierno tripartito (PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos) se ha visto obligado a reorganizar el calendario de inversiones sobre la marcha para poder echar mano de las bajas en las licitaciones y los fondos no ejecutados a tiempo.

Proyectos básicos postergados al final del mandato

Entre los parches urbanos que el Consistorio intenta encajar con este dinero sobrante figuran intervenciones en infraestructuras básicas que arrastran años de demandas vecinales. La reprogramación contempla relegar a la anualidad de 2027 actuaciones tan prioritarias como la reforma de la red de saneamiento en la calle Olof Palme, en el tramo entre Mesa y López y el paseo de Chil, el reasfaltado de diversas vías olvidadas en el barrio de Miller o la construcción de una fuente transitable en el parque Concejal Domingo González Chaparro. Asimismo, se incorpora a la partida de 2026 la instalación de un módulo de vestuarios en las dependencias de Limpieza en Las Torres.

Millones congelados y baile constante de partidas

El Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria asigna a la capital un total de 20.691.578,72 euros repartidos en cuatro anualidades fijas de 5,17 millones de euros. Sin embargo, tras los continuos parones y la falta de agilidad en la tramitación de los proyectos municipales, la inversión real comprometida hasta la fecha apenas alcanza los 18,62 millones de euros. La rectificación aprobada por la Junta de Gobierno obliga a alterar las cuantías de obras ya previstas para intentar cuadrar el balance financiero, dejando partidas congeladas a la espera de futuras liquidaciones e imprevistos técnicos.

El paraguas legal para reciclar los fondos sobrantes

Para justificar este desvío de proyectos, el tripartito capitalino se ha amparado en la Base 18 de las normas reguladoras del Plan de Cooperación. Un mecanismo legal que permite a las corporaciones locales rescatar las economías generadas por las bajas de adjudicación o proyectos modificados para destinarlos a cubrir deficiencias no previstas inicialmente. De este modo, la corporación de Carolina Darias recurre al reciclaje de remanentes para maquillar el ritmo de ejecución presupuestaria e intentar llegar al final de la legislatura con las obras mínimas finalizadas en los barrios.