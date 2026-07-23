El Cabildo de Lanzarote premia el compromiso con los mayores y abre la participación a la ciudadanía

El Cabildo de Lanzarote y la graciosa, a través del Área de Mayores y Relaciones Intergeneracionales que dirige la consejera Nori Machín, ha puesto en marcha de forma oficial el periodo de participación para la III Edición de los Premios en el Ámbito de Personas Mayores de Lanzarote y La Graciosa 2026. Esta importante iniciativa del Gobierno insular nace con el objetivo de reconocer públicamente el esfuerzo, la trayectoria y la labor continuada de aquellas personas, asociaciones, profesionales y entidades que trabajan día a día en favor del bienestar, la inclusión social y el envejecimiento activo en ambas islas.

Consulta pública abierta hasta el próximo 4 de septiembre

En un ejercicio de transparencia y participación activa de la sociedad, la convocatoria se ha planteado con carácter de consulta pública y permanecerá abierta hasta el próximo 4 de septiembre de 2026. Durante este periodo, cualquier ciudadano, colectivo u organización interesada podrá formar parte activa de la iniciativa proponiendo y votando candidaturas mediante el Registro de Entrada del Cabildo. Se trata de un mecanismo directo para que la propia ciudadanía se implique en la identificación de aquellos proyectos y trayectorias ejemplares que merecen ser galardonados.

Una respuesta directa a más del 13 % de la población insular

Estos galardones tienen su origen en una propuesta formulada por el Consejo Insular de Personas Mayores de Lanzarote y la graciosa, órgano constituido en el año 2024 con la finalidad de generar instrumentos eficaces de reconocimiento hacia este sector de la población. En la actualidad, el colectivo de personas mayores representa ya más del 13 % de los habitantes de Lanzarote y La Graciosa, una cifra que constata la necesidad prioritaria de impulsar políticas e iniciativas públicas que favorezcan su visibilidad, su plena integración y el respeto que merecen dentro del entramado social de la isla.

"Un homenaje al compromiso y a la aportación social"

La consejera del área, Nori Machín, ha recalcado la trascendencia de esta convocatoria para poner en valor el papel fundamental que desempeñan los mayores en la sociedad insular. Según subrayó la responsable del departamento, estos premios constituyen un homenaje necesario a la dedicación de quienes construyen una comunidad más inclusiva y respetuosa. Asimismo, Machín destacó que las personas mayores aportan una experiencia y conocimiento insustituibles, por lo que estos reconocimientos permiten visibilizar proyectos inspiradores que fomentan el envejecimiento activo, la solidaridad y la convivencia entre distintas generaciones.

Nueve categorías para premiar la excelencia y la solidaridad

La presente edición de 2026 contempla un abanico de nueve categorías de reconocimiento que abarcan todos los ámbitos de atención y dedicación al colectivo: Persona Mayor del Año, Colectivo o Asociación de Mayores, Mejor Proyecto de Envejecimiento Activo, Cuidador o Cuidadora del Año, Mejor Centro de Atención a las Personas Mayores, Profesional del Año, Proyecto Intergeneracional, Premio a la Solidaridad y Premio a la Inclusividad.

Desde la corporación insular se reitera el llamamiento a toda la ciudadanía, entidades sociales y colectivos de la graciosa para que se sumen de forma decidida a esta convocatoria, presentando sus propuestas para consolidar una Lanzarote y una Graciosa más cohesionadas, solidarias y comprometidas con sus mayores.