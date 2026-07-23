El Cabildo de Tenerife licita por dos millones la red de saneamiento de Granadilla-Este

El Cabildo de Tenerife ha dado luz verde a la aprobación del expediente de contratación y los pliegos que permitirán sacar a licitación las obras correspondientes a la primera fase de la Red Interior de Saneamiento de Granadilla-Este. Esta relevante actuación se encuentra enmarcada dentro del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2022-2026 y cuenta con un presupuesto total asignado de 1.976.720 euros. La financiación del proyecto se ejecutará al 50% en régimen de cofinanciación entre la propia institución insular y el Ayuntamiento de Granadilla.

Apuesta decidida por la cohesión territorial y las exigencias europeas

El vicepresidente del Cabildo insular, Lope Afonso, destacó que estas obras constituyen una prioridad absoluta para fortalecer los servicios públicos municipales, reflejando el modelo de planificación insular basado en el desarrollo sostenible y la cohesión territorial. Asimismo, Afonso reafirmó el compromiso de la corporación con aquellas inversiones que tienen un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos. El vicepresidente remarcó además que estos trabajos permitirán dar cumplimiento estricto a las normativas europeas vigentes en materia de depuración de aguas residuales.

Eficacia interadministrativa frente a una demanda histórica

Por su parte, la consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, incidió en que la colaboración entre administraciones se consolida como la herramienta más eficaz para poner a disposición de los municipios recursos destinados a garantizar una correcta gestión del agua. Hernández subrayó que la puesta en marcha de este proyecto da respuesta a una reivindicación y demanda histórica del municipio, demostrando cómo la cooperación institucional redunda en una mejora real de la calidad de vida en las comarcas tinerfeñas.

Plazos de ejecución y preparación de los terrenos

Las obras contarán con un plazo de ejecución fijado en 16 meses, los cuales comenzarán a computarse a partir de la firma del acta de replanteo. La distribución del gasto presupuestario se estructurará entre las anualidades correspondientes a 2026, 2027 y 2028. Para asegurar la viabilidad del contrato, el Ayuntamiento de Granadilla ya ha completado los acuerdos necesarios para garantizar la cesión de los terrenos afectados previa al inicio efectivo de los trabajos, condición imprescindible estipulada para la adjudicación definitiva.