El Comisionado para la Reconstrucción descarta riesgos preocupantes por radón en La Palma

La presencia de radón en La Palma sigue bajo control y, por el momento, no supone un motivo de preocupación para la salud pública. Así lo ha trasladado este jueves el comisionado especial para la reconstrucción de la isla, que ha asegurado que los niveles detectados tras las mediciones realizadas se mantienen dentro de parámetros que no generan alarma.

El radón es un gas radiactivo de origen natural que puede acumularse en espacios cerrados, especialmente en zonas volcánicas como Canarias. Su control forma parte de las actuaciones de seguimiento impulsadas tras la erupción del volcán Tajogaite, dada la especial vigilancia sobre la calidad ambiental en la isla.

Las mediciones no reflejan un riesgo para la población

El comisionado explicó que los análisis efectuados hasta la fecha muestran que las concentraciones registradas no alcanzan niveles considerados preocupantes. Aunque el seguimiento continuará de forma periódica, insistió en trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de La Palma.

Las administraciones mantienen activos los protocolos de vigilancia para detectar cualquier variación que pudiera requerir nuevas actuaciones, pero los datos actuales permiten descartar un problema de salud pública asociado a este gas.

Vigilancia permanente tras la erupción

El control del radón forma parte del conjunto de estudios ambientales que se desarrollan en La Palma desde la erupción volcánica de 2021. Estas campañas permiten evaluar la evolución de diferentes parámetros relacionados con la seguridad de la población y facilitar información actualizada a los residentes.

Los responsables del seguimiento han reiterado que las mediciones continuarán en los próximos meses para garantizar que cualquier cambio pueda detectarse con rapidez, aunque los resultados obtenidos hasta ahora mantienen un escenario de normalidad.