El IGN detecta más de 550 eventos sísmicos bajo el Teide y descarta un mayor riesgo de erupción

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado durante la noche de este miércoles al jueves más de 550 eventos sísmicos bajo la isla de Tenerife, concentrados principalmente en el entorno de Las Cañadas del Teide. Pese al incremento de la actividad, los científicos recalcan que no existe un aumento del riesgo de una erupción volcánica a corto o medio plazo.

Entre el 22 y el 23 de julio, los técnicos localizaron manualmente 95 terremotos, mientras que el procesamiento automático de la red de vigilancia permitió identificar más de medio millar de eventos sísmicos de baja magnitud. La mayor parte se produjo al oeste de Las Cañadas del Teide.

El décimo episodio desde febrero

Según ha informado el IGN, la actividad comenzó durante la tarde-noche del miércoles con varios pulsos de sismicidad de baja frecuencia bajo la isla. A partir de las 22:00 horas (UTC) se inició un nuevo enjambre sísmico de eventos repetitivos que continuaba activo cuando el organismo difundió la información.

Los expertos precisan que se trata del décimo episodio de estas características registrado desde el pasado mes de febrero, un comportamiento similar al observado en anteriores ocasiones y que, por sí solo, no supone una aceleración del proceso volcánico.

Los epicentros se concentran principalmente en los municipios de Guía de Isora, Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide, a profundidades comprendidas, en la mayoría de los casos, entre los 10 y los 15 kilómetros bajo el nivel del mar.

Ningún terremoto ha sido sentido por la población

Durante este episodio se han registrado terremotos volcano-tectónicos, híbridos y de baja frecuencia (LP), un tipo de señal compatible con la circulación de fluidos en profundidad. No obstante, el IGN insiste en que este fenómeno es habitual dentro de la actividad que se viene monitorizando desde hace meses y no implica un incremento del peligro de erupción.

Hasta el momento, ninguno de los movimientos sísmicos ha sido percibido por la población.

El organismo mantiene una vigilancia permanente sobre Tenerife mediante una red de más de un centenar de estaciones sísmicas, equipos de deformación del terreno y puntos de control geoquímico. Asimismo, ha trasladado la evolución del episodio a los organismos competentes de Protección Civil.

El IGN advierte de que los datos aún son provisionales debido a la baja amplitud de muchas de las señales registradas, por lo que el número definitivo de eventos podría aumentar una vez concluya el análisis detallado de la secuencia sísmica.