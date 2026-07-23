El joven emprendedor de 23 años que ha revolucionado el mundo de la comida para perros

Una de las grandes mentiras del mercado es la creencia de que emprender exige una madurez previa, un capital inicial inalcanzable o un profundo dominio técnico de la industria. Para desmantelar este mito, nos visita Arturo Hardisson, con tan solo 23 años, es el gestor de Real Bite, una empresa de comida natural para perros a domicilio que está revolucionando la alimentación canina en las islas mediante un modelo de nutrición sin ultraprocesados, y la voz detrás del pódcast La Impostura. En esta entrevista, Hardisson comparte su visión sin filtros sobre la preferencia temporal de los jóvenes, la superación de la barrera burocrática y cómo la obsesión por escuchar al cliente y vender desde el primer día es la única brújula válida para transformar la ilusión en un proyecto real.

https://realbite.es/?srsltid=AfmBOoqT9v1qpfWx8jolMhuJjyaSjELTH7UixMZQLftewoSP7uU1T-o- Aday Moreno Pérez: Ya estamos en el aire con Arturo Hardisson, gestor de Real Bite. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Arturo Hardisson: Gracias a ti, Aday. Muy bien, ahora un poquito mejor. Aday Moreno Pérez: Me alegro de escucharlo. Arturo, con tan solo 23 años decides emprender con Real Bite. Ambos sabemos que emprender tiene una curva de dificultad enorme, pero además asumes el reto de fabricar comida fresca para perros y enfrentarte a la compleja logística de distribución en las islas. Eso es llevarlo a otro nivel. ¿Cómo detectas esa oportunidad de mercado y decides construir una marca desde cero, precisamente aquí en Canarias? Arturo Hardisson: Desde fuera puede parecer algo sumamente sacrificado, pero lo primero es que me divierto y me lo paso muy bien, no hay nadie dándome latigazos por detrás. En segundo lugar, tampoco es tan complejo porque cuando cojo Real Bite ya era una pequeña empresa que, bien o mal, funcionaba, tenía sus formulaciones, sus recetas y un pequeño grupo de clientes muy contentos. El reto consistía en cogerla y pasar de vender en una nave con un formato poco práctico a ofrecer un producto muy cómodo para el cliente, manteniendo esa calidad que nos diferencia, pero haciéndolo asequible para todos y llevándolo a domicilio. Con esa premisa, me lancé junto a mi socio. Digamos que es la mezcla perfecta: yo pongo el tiempo y las ganas, y él, la experiencia y recursos; el tiempo lo dirá, para lanzar una empresa que es súper divertida y muy interesante. Aday Moreno Pérez: Claro, porque tú empiezas sin capital como tal. Arturo Hardisson: Sí, mi aportación es mi vida, mi tiempo, mi día a día. Lo que aporto es la gestión y el compromiso de destinar todo mi ser a ello. Desde que me levanto hasta que me acuesto, solo pienso en esto. Siempre hago la broma de que «pienso en pienso». Aday Moreno Pérez: Para quienes nos escuchan, ¿tumbas entonces la excusa de que un joven no puede emprender por falta de dinero o de conocimientos? Arturo Hardisson: Totalmente. No hay ninguna genialidad detrás de esto. Hay mucha gente con experiencia y ganas de ayudar que está en otro punto de su vida. Los jóvenes queremos dinero; nuestra preferencia temporal, dado que estamos a dos velas, nos hace verlo como algo que debemos ahorrar antes de empezar a emprender. Es una mentira. Lánzate a la piscina, vende lo que sea, y solo hay dos cosas que de verdad te van a hacer crecer: tu cliente y la venta.

Cuando me preguntabas al principio cómo lo hago, la respuesta es que no invento nada, simplemente vendo. Véndelo cuanto antes a la mayor cantidad de gente posible, y ellos mismos te irán marcando el camino. Yo no tenía ni idea; de hecho, el primer día que llegué a la nave pensé: «¿Con qué empiezo? No sé hacer nada». Poco a poco, el cliente te va dando esas pautas y descubres los caminos correctos. Aday Moreno Pérez: En ese proceso continuo de aprendizaje te has apoyado en veterinarios y nutricionistas. Ustedes han optado por un modelo que choca con la industria tradicional, dejando atrás los ingredientes altamente procesados para ir contracorriente con carnes, vísceras, verduras y superalimentos reales. A nivel económico y de producción, te tengo que preguntar: ¿por qué asumes el coste de mantener tanta calidad? ¿Qué aporta que el alimento ultraprocesado seco no pueda igualar? Arturo Hardisson: Los piensos comerciales son más atractivos a nivel económico; a menudo, utilizan subproductos de baja calidad, la logística y conservación es más cómoda y además hay muchos más clientes que lo consumen. Cuando recibes una bolsa de pienso en casa, eres incapaz de diferenciar si contiene ingredientes de muy buena o muy mala calidad. Sin embargo, la tendencia del mercado es a querer cada vez más a nuestras mascotas. Mi perro duerme conmigo todas las noches en la cama; algo que hace varias décadas hubiera sido impensable o una aberración, hoy para mí significa dormir mucho mejor. Nos acogemos a esa tendencia de tratar mejor a los animales y mirar con lupa los ingredientes de lo que consumen. Muchos estamos hartos de los piensos industriales: se ven cada vez más alergias, problemas digestivos, una reducción en la longevidad de los perros y múltiples enfermedades. La alimentación es la base de todo, y no solo para los seres humanos. Existe muchísimo intrusismo en este sector. He escuchado a profesionales veterinarios y a clientes decir auténticas aberraciones. A diferencia del ser humano, que cuando consume alcohol, tabaco o ultraprocesados es plenamente consciente de que no es la mejor opción, en el mundo animal ocurre lo contrario: la mayoría de las personas que compran piensos caros creen que le están dando lo mejor a su mascota. Aday Moreno Pérez: Claro, hay un gran desconocimiento. Arturo Hardisson: Exacto. Ahí hay un hueco de mercado que muchas empresas, sin ser ningunos genios, estamos empezando a ocupar. Aday Moreno Pérez: He tenido el privilegio de ir a la nave a verte trabajar y la comida que se elabora es de una calidad tremenda. Sabiendo que llega en óptimas condiciones a las mascotas, transmite muchísima confianza. Arturo Hardisson: En redes sociales siempre tratamos de mostrar la calidad de los ingredientes. Puedes leer una tabla de ingredientes maravillosa en cualquier etiqueta, pero si el calabacín está pocho y la carne son patas, plumas o puro hueso, eso es una barbaridad. Nosotros venimos a decir: «Toda esa basura que te han contado hasta ahora vamos a enseñártela; vamos a demostrarte qué es carne de verdad y que se nota un cambio real». Los clientes están encantados. De hecho, esta misma mañana le preguntaba a una clienta de La Palma, a donde acabamos de llegar, y me contestaba: «Hola, sí, lo recogimos el jueves 9; la verdad es que genial, les encanta».

Aday Moreno Pérez: Siempre haces un seguimiento del cliente, porque al final es el consumidor quien valida el producto. Cuando alguien hace la transición hacia vuestra alimentación natural, ¿cuál es el impacto real en la salud del animal? Arturo Hardisson: Lo primero que debe haber es un proceso de transición progresivo, especialmente si vienen del pienso. No se le puede cambiar la comida de golpe. A pesar de que nuestra comida es mucho mejor, no contiene cereales, que suelen estreñir. El intestino del perro es más corto y cuenta con ácidos que le permiten digerir huesos y carne cruda, que es lo que ha comido históricamente y lo que realmente les conviene a nivel fisiológico. Al cambiarle la comida de manera drástica, si está acostumbrado a otro tipo de producto, puede hacer las heces un poco más sueltas o perder un poco de vitalidad al principio. Lo ideal es ir mezclándola poco a poco el primer día e incrementar la cantidad de forma progresiva durante una semana, o incluso 12 o 15 días en cachorros, perros mayores o con problemas digestivos. Los efectos se notan igual que cuando una persona deja de fumar: al principio notas pequeñas diferencias, pero a los pocos meses el cambio es drástico. Si el perro ya está sano, lo primero que percibes en pocas semanas es la actitud y la vitalidad. Pongo siempre el ejemplo de la persona que pasa un mes comiendo solo en el McDonald's: el cambio no es solo físico, sino también en el comportamiento, la piel y la energía. A los pocos meses, vas a ver a tu perro fuerte y fibrado, con mejor musculatura y digestiones óptimas. Las heces serán más pequeñas y firmes porque nuestro alimento es altamente aprovechable. De nada sirve una proteína con un porcentaje alto si está quemada y convertida en ceniza. La humedad de nuestras recetas, que incluye el agua natural de la fruta y la verdura, hace que el perro beba mientras come, mejorando la digestión. Además, los perros que comen comida natural no desprenden el mal olor corporal típico del pienso. Tienen mejor aliento y se frena la generación de sarro, ya que nuestras cuatro recetas (pollo, pavo, vacuno y conejo) se presentan como una masa triturada muy fácil de digerir. Aday Moreno Pérez: Es fascinante entender cómo funcionan los productos por dentro. Para cambiar de tercio, Arturo: emprender en España con 23 años significa chocar contra un muro burocrático casi kafkiano. Si a esto le sumamos la particularidad fiscal y las aduanas de Canarias, el escenario se complica todavía más. ¿Cómo ha sido levantar la empresa desde cero sin que la regulación frene la innovación? Arturo Hardisson: Gracias a Dios, gran parte de ese trámite burocrático ya estaba encauzado porque la empresa funcionaba previamente. Me consta que fue un auténtico jaleo. Pero a nivel personal, bajo mi vivencia como emprendedor, la burocracia no debe ser un freno al decidir emprender; si trabajo 10 horas, no dedico ni 30 minutos al papeleo. Dicho eso, es una lástima hacer pagar a quienes ni siquiera hemos empezado a generar, por no hablar del verdadero daño: los incentivos que generan dichas trabas e impuestos. Cada día que pasa... Aday Moreno Pérez: Y es lo que hace todo el mundo, Arturo.

Arturo Hardisson: Por eso hay tan pocos empresarios, tan pocos emprendedores y tan poca gente que vive verdaderamente satisfecha y con un propósito. Dejamos nuestros sueños en un segundo plano para mañana.

Lo peor que puedes hacer es posponer lo que puedes hacer hoy. Mañana puedes tener pareja, un ascenso, que probablemente sea lo peor que te pueda pasar si te desvía de tu camino, u otras oportunidades que aumenten tus responsabilidades.

Cada día que pasa estás más expuesto a condiciones que te desaniman a emprender: tener un hijo, una familia o mayores responsabilidades en tu entorno. Olvídate de esperar; el momento es ahora, desde que puedas, a los 16 o los 23 años. Si no lo haces ya, cada día abres la puerta a no hacerlo nunca.

¿Quién hace esto y a qué edad? Casi nadie. Por eso mismo, porque no sabes qué pasará mañana. En un año conoces a una persona, te mudas a un piso y, cuando te quieres dar cuenta, tienes una estructura de costes y responsabilidades que hace que emprender sea una locura porque pones en juego la vida de terceros. No hay grandes genialidades: hay que escuchar, aprender y ser muy humilde. Aunque hable con 23 años, no he descubierto nada mágico; solo repito lo que he escuchado a quienes ya han pasado por este camino. Aday Moreno Pérez: Completamente. Arturo, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por acceder a la entrevista y un fuerte abrazo.

Arturo Hardisson: Muchas gracias.