El Parlamento de Canarias debate sobre envejecimiento y reto demográfico en su nuevo videopodcast

Canarias envejece y las cifras obligan a mirar al futuro. Con esa premisa, el Parlamento de Canarias estrena este jueves una nueva entrega de su videopodcast institucional, centrada en uno de los grandes desafíos demográficos del Archipiélago. Bajo el título Demografía y Envejecimiento: El reto de la Canarias del futuro, la iniciativa pretende acercar a la ciudadanía un debate que marcará el rumbo de las políticas públicas durante los próximos años.

La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, conduce este espacio de diálogo, en el que participan expertos de distintos ámbitos para analizar cómo afectará el progresivo envejecimiento de la población a servicios esenciales como la sanidad, la atención sociosanitaria, el empleo o la movilidad.

Durante la presentación del programa, Pérez recordó un dato que refleja la magnitud del reto: uno de cada cinco canarios tiene ya más de 65 años, una proporción que seguirá creciendo en las próximas décadas y que obligará a adaptar el actual modelo social y económico.

Un debate con voces de distintos ámbitos

El videopodcast reúne a cuatro invitados con perfiles muy diferentes para ofrecer una visión amplia del fenómeno.

Participan Adal García Pueyo, consejero delegado de Sinpromi y especialista en gestión pública e inclusión; David Gustavo Rodríguez, doctor en Educación Física y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experto en envejecimiento activo; Brunilda Pérez Batista, empresaria y vecina de Barlovento (La Palma), que comparte su experiencia sobre los cambios vividos en las islas durante los últimos cincuenta años; e Iker Zalbidea Reguera, graduado en Geografía y Ordenación del Territorio, que analiza el problema desde la óptica de las políticas europeas y las dificultades que encuentran los jóvenes para emanciparse.

Vivienda, migración y futuro de los servicios públicos

A lo largo del programa, los participantes abordan algunos de los asuntos que más preocupan a la sociedad canaria. Entre ellos figuran las dificultades para acceder a una vivienda, el efecto de los movimientos migratorios sobre la economía insular o el impacto que tendrá el envejecimiento en la sostenibilidad de los servicios públicos.

Con este nuevo episodio, el Parlamento busca fomentar la reflexión sobre un fenómeno que ya está transformando la realidad del Archipiélago y que obligará a tomar decisiones estratégicas para afrontar los desafíos demográficos de las próximas décadas.