El PSOE denuncia que Playa Jardín permaneció abierta pese a un episodio de contaminación durante San Juan

El PSOE de Tenerife ha denunciado este jueves que Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz, permaneció abierta al baño entre el 22 y el 24 de junio pese a registrarse un episodio de contaminación microbiológica que, según la normativa, obligaba a prohibir temporalmente el acceso al agua. Los socialistas aseguran que ni se cerró la playa ni se informó a la ciudadanía, a pesar de que esos días coincidieron con la celebración de la noche de San Juan, cuando miles de personas acudieron al litoral.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Marco González, sostienen que esta falta de actuación pone de manifiesto una grave falta de transparencia por parte de las administraciones implicadas.

El PSOE reclama explicaciones al cabildo

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha anunciado que solicitará un pleno extraordinario del Cabildo de Tenerife durante el mes de agosto para exigir explicaciones a la presidenta insular.

Según Tamara Raya, las obras consideradas urgentes para solucionar los problemas de saneamiento siguen sin arrancar más de un año después de haber sido anunciadas.

La dirigente socialista se refiere a la reparación del emisario submarino de Punta Brava y a las mejoras pendientes en la estación depuradora del municipio. A su juicio, el Cabildo ha basado su gestión en anuncios sin plazos concretos ni resultados visibles.

Alertan de falta de transparencia en las analíticas

Por su parte, Marco González explicó que el episodio figura en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño, donde aparece catalogado como una contaminación de corta duración. Según ese registro oficial, durante esos días debía haberse prohibido temporalmente el baño, una medida que, asegura, nunca llegó a aplicarse.

El portavoz socialista también denunció la ausencia de algunos resultados en las analíticas publicadas. Mientras existen datos de varios puntos de muestreo correspondientes a esas fechas, asegura que no aparecen los del punto PM5, situado en Playa Chica, el más próximo a la rotura del emisario submarino.

El PSOE advierte además de que, mientras no se ejecuten las obras pendientes, existe el riesgo de que episodios similares vuelvan a producirse. Asimismo, ha solicitado a la Dirección General de Salud Pública que aclare si se está utilizando de forma intensiva hipoclorito en el tratamiento de las aguas y que garantice que esta práctica no supone un riesgo para el medio ambiente ni para la salud de los bañistas.