El TSJC confirma la condena al SCS por la muerte de una enfermera

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena al Servicio Canario de la Salud (SCS) por la muerte de una enfermera de 51 años en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y ha ratificado el derecho de su familia a percibir una indemnización que supera los 745.000 euros, una cifra que incluye la compensación principal, los intereses legales acumulados y las costas del procedimiento. La resolución ya es firme desde el pasado 15 de julio.

La sentencia respalda íntegramente el fallo dictado en primera instancia y concluye que la actuación sanitaria fue deficiente. Los magistrados consideran acreditado que la paciente falleció por una insuficiencia respiratoria tras acumular más de cuatro litros de líquido en las cavidades pleurales, una situación que califican de incompatible con la evolución clínica que cabía esperar durante su ingreso hospitalario.

El tribunal aplica la doctrina del "daño desproporcionado"

La resolución judicial fundamenta su decisión en la denominada doctrina del daño desproporcionado, utilizada cuando el resultado sufrido por un paciente se aleja de forma evidente de lo esperable y la Administración no consigue ofrecer una explicación razonable sobre lo ocurrido.

Según recoge la sentencia, el Servicio Canario de la Salud no logró justificar de forma convincente cómo la paciente llegó a acumular tal cantidad de líquido en tan pocos días ni aportó una explicación científica alternativa capaz de desmontar la versión sostenida por los peritos de la familia. Por ello, el TSJC entiende que la carga de la prueba recae sobre la Administración sanitaria, que no consiguió acreditar que el desenlace obedeciera a una evolución inevitable.

Una complicación tras una intervención por enfermedad de Crohn

La enfermera, trabajadora del propio Hospital Doctor Negrín, había sido intervenida quirúrgicamente en enero de 2022 a causa de una enfermedad de Crohn. Durante su tratamiento se le implantó un catéter venoso central (PICC) para recibir nutrición parenteral.

La familia sostuvo durante el proceso judicial que ese dispositivo provocó una lesión que permitió la filtración del líquido administrado hacia las cavidades pleurales, desencadenando la insuficiencia respiratoria que acabó con su vida. La sentencia destaca además que existieron señales de alarma previas, como dificultades respiratorias y anomalías en el funcionamiento del catéter, que no fueron investigadas con la diligencia necesaria.

La indemnización fijada inicialmente ascendía a 659.387 euros, pero la suma de los intereses legales generados desde la reclamación presentada en enero de 2023 eleva la cuantía final por encima de los 745.000 euros.