El último dato del ISTAC mata al relato de que la vivienda vacacional sube los precios del alquiler tradicional

El diagnóstico político sobre la crisis habitacional en Canarias ha chocado de frente contra la realidad de los datos. Durante los últimos años, el discurso público ha señalado a la vivienda vacacional como el enemigo, el culpable de que las familias canarias no puedan acceder a un hogar. La promesa implícita era sencilla: restringir el mercado turístico liberaría oferta y hundiría los precios. Ha ocurrido exactamente lo contrario.

Según los datos de la Estadística Experimental de Vivienda Vacacional del Instituto Canario de Estadística (Istac), en junio de 2026 el archipiélago registró 36.497 viviendas vacacionales disponibles, lo que supone un desplome del 20% respecto al mismo mes del año anterior. Se han borrado del mapa decenas de miles de plazas de alojamiento. Sin embargo, el ciudadano que hoy busca alquilar o comprar una casa en las Islas se enfrenta a un escenario aún más hostil.

Precios en máximos históricos

La purga del alquiler turístico no ha aliviado el bolsillo de los residentes. Los datos del portal Idealista de junio de 2026 certifican que el precio del alquiler tradicional ha subido un 4,7% en el último año, situándose en 15,9 €/m2, el máximo histórico registrado en la comunidad. Por provincias, el esfuerzo de los inquilinos es aún mayor en Las Palmas, donde el alquiler ha repuntado un 5,2%.

El mercado de compraventa refleja un panorama idéntico. Adquirir una vivienda en Canarias cuesta hoy un 7,4% más que hace un año, alcanzando los 3.297 €/m2. El salto es especialmente grave en la provincia de Las Palmas, que anota un incremento interanual del 10,8%.

La teoría de la sustitución ha fracasado. El retroceso de la oferta vacacional no ha abaratado el metro cuadrado porque el diagnóstico de fondo ignoraba la ley más básica de la economía: la oferta y la demanda.

Más población, las mismas casas

Canarias cerró 2025 con un crecimiento demográfico de 17.790 habitantes, rozando los 2,27 millones de residentes. Hay más hogares formándose y demandando un techo, pero el parque inmobiliario permanece estancado.

El informe publicado por la Universidad de las Hespérides lo expone con crudeza: las causas principales del encarecimiento de la vivienda obedecen a la limitada construcción y a las barreras normativas que frenan el suelo urbanizable. Entre 2020 y 2023, el stock de viviendas en Canarias apenas creció un raquítico 0,7%.

La Administración señala al propietario que busca rentabilizar su piso en el mercado turístico, pero el déficit habitacional crónico no se soluciona limitando el alquiler vacacional. Canarias se ha convertido en la región española con mayor desbalance entre la creación de nuevos hogares y la construcción de inmuebles. A esto se suma una inseguridad jurídica que empuja a los dueños a retirar sus propiedades del alquiler tradicional por miedo a los impagos.

El mercado inmobiliario no está roto por culpa del turismo. Está asfixiado por un entramado burocrático que impide edificar al ritmo que la sociedad necesita y por leyes que penalizan la oferta. Demonizar la vivienda vacacional puede ser un recurso político rentable a corto plazo, pero los datos demuestran que, al final del día, las familias siguen sin poder pagar una casa.