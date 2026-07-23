Juan Avello asume la presidencia del TSJC: "Defenderé con firmeza la autonomía del Poder Judicial"

El magistrado Juan Avello Formoso tomó posesión este jueves como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), durante una solemne ceremonia celebrada en Las Palmas de Gran Canaria. El acto estuvo encabezado por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y contó con una amplia representación del ámbito jurídico y político.

En su primer discurso oficial, el nuevo máximo responsable judicial enmarcó el inicio de su mandato como "un día de compromiso institucional". Avello aseguró que recibe este nombramiento "no como un reconocimiento personal, sino como una llamada al deber", y agradeció al órgano de gobierno de los jueces la confianza depositada para asumir el reto con "ilusión, rigor, cercanía y entrega al servicio de la Justicia".

El presidente articuló su hoja de ruta en torno a cuatro pilares fundamentales: la ciudadanía, el Poder Judicial, los profesionales de la Administración de Justicia y los operadores jurídicos. En este sentido, dejó claro que el principal destinatario de la labor jurisdiccional debe ser siempre el ciudadano.

Tras reconocer el legado de su antecesor en el cargo, Juan Luis Lorenzo Bragado, por haber forjado "un Tribunal Superior más moderno y mejor organizado", el nuevo presidente enfatizó la necesidad de humanizar las instituciones. "En una justicia dominada por las estadísticas, módulos, tasas de pendencia, eficiencia o automatización, aspiro a que la próxima gran revolución sea volver a poner en el centro a las personas", reflexionó.

Uno de los momentos más destacados de la toma de posesión fue su férrea defensa de la independencia judicial, a la que definió como la auténtica garantía de los derechos fundamentales y no como un mero privilegio corporativo. "Desde esta Presidencia defenderé con serenidad, pero también con firmeza, la autonomía del Poder Judicial, el respeto a las resoluciones judiciales y la dignidad de quienes ejercen diariamente la función jurisdiccional", aseveró.

Asimismo, tendió la mano a la Administración autonómica para optimizar el servicio público, recordando a los dirigentes políticos que "invertir en Justicia es invertir en libertad y en progreso económico". Ofreció una colaboración "leal" para alcanzar estos objetivos comunes que mejoren el día a día de los canarios.

Además, el nuevo líder del TSJC puso en valor el trabajo colectivo. Aseguró que mejorar las condiciones de jueces y magistrados redunda de forma directa en una tutela judicial efectiva. Aprovechó para reconocer el esfuerzo de fiscales, letrados, médicos forenses, funcionarios y personal técnico, rememorando sus años al frente del Juzgado de Primera Instancia número 2 y del Decanato de Las Palmas.

Finalmente, se dirigió a los abogados, procuradores y graduados sociales, a los que prometió "escucha, diálogo y colaboración". Subrayó que el buen funcionamiento institucional es responsabilidad de todos y que la Judicatura tiene la obligación de explicarse ante la sociedad. Avello concluyó con un sentido agradecimiento a su familia y un homenaje al recientemente fallecido magistrado César García Otero.