Nueva Pescanova retira su solicitud para instalar una granja de pulpos en Las Palmas

Nueva Pescanova ha decidido dar carpetazo a uno de sus proyectos más ambiciosos en Canarias. La compañía ha comunicado oficialmente a la Autoridad Portuaria de Las Palmas que retira su solicitud para construir una granja de pulpos en el puerto de la capital grancanaria, una iniciativa que llevaba años inmersa en un complejo proceso administrativo.

Con este paso, la empresa desiste del procedimiento para obtener la concesión necesaria y pone fin, al menos por ahora, a un proyecto que aspiraba a convertirse en una instalación pionera en el ámbito de la acuicultura.

Los nuevos requisitos ambientales cambian el escenario

Según explica la empresa en el escrito remitido a la Autoridad Portuaria, la decisión responde a un cambio de las circunstancias durante la tramitación. En especial, la empresa señala que los nuevos requisitos exigidos por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental han modificado de forma sustancial las condiciones con las que se planteó inicialmente el proyecto.

La compañía sostiene que el desistimiento obedece únicamente a consideraciones empresariales y regulatorias. Asegura que la evolución del procedimiento administrativo y la incorporación de nuevas exigencias han hecho que la inversión deje de resultar viable en las condiciones actuales.

No obstante, la firma aclara que esta renuncia no supone admitir que el proyecto sea inviable desde el punto de vista técnico o ambiental. De hecho, deja abierta la posibilidad de estudiar alternativas en el futuro si el contexto regulatorio cambia o aparecen nuevas opciones de ubicación.

Durante la tramitación, la iniciativa quedó supeditada a la obtención de distintos informes ambientales preceptivos, un proceso que fue acumulando observaciones y condicionantes por parte de diferentes organismos competentes.

Cinco años de expediente que terminan en el archivo

Nueva Pescanova explica que, a medida que avanzaba el expediente, tuvo que responder a numerosos requerimientos técnicos. A ello se sumó la decisión de la administración autonómica de someter el proyecto a una evaluación ambiental ordinaria al considerar que podía generar efectos sobre el entorno que debían estudiarse con mayor profundidad.

La empresa considera que estas modificaciones alteraron de forma significativa el alcance del proyecto, los plazos previstos y las obligaciones regulatorias, obligando a replantear por completo su desarrollo para evitar un incremento de costes y nuevos retrasos.

Tras la renuncia formal presentada por la compañía, la Autoridad Portuaria procederá al archivo del expediente, abierto en mayo de 2021. Con ello se cierra un proyecto que pretendía situar a Canarias a la vanguardia de la acuicultura, pero que finalmente no ha superado el largo recorrido administrativo necesario para salir adelante.