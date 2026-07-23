Puertos de Las Palmas amplía las concesiones a Petrolíferos Canarios y Moeve a cambio de nuevas inversiones

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha dado un nuevo impulso a uno de los sectores estratégicos del Puerto de La Luz. El Consejo de Administración aprobó este jueves la prórroga de las concesiones de Petrolíferos Canarios y Moeve Terminals Canarias, una decisión vinculada a la ejecución de nuevas inversiones e infraestructuras que permitirán reforzar la actividad de repostaje de combustibles en el recinto portuario.

En concreto, Petrolíferos Canarios mantendrá su concesión hasta el año 2037, mientras que Moeve Terminals Canarias dispondrá de una ampliación de 15 años, condicionada al desarrollo de nuevas actuaciones en sus instalaciones. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, destacó que estas decisiones buscan garantizar la competitividad del puerto en un ámbito considerado estratégico para la economía insular.

Reajuste para adaptarse al mercado

El Consejo también acordó modificar las condiciones de la concesión de Silos Canarios, reajustando los tráficos mínimos exigidos a la empresa para adaptarlos a la evolución del mercado y a las necesidades actuales del sector.

En el apartado medioambiental, la Autoridad Portuaria renovó por un año más el convenio de buenas prácticas con Moeve Terminals Canarias, con el objetivo de seguir reforzando las medidas de sostenibilidad en la actividad portuaria.

Más decisiones del consejo

Durante la reunión también se aprobaron nuevas actuaciones para recuperar atraques ocupados de forma irregular en el muelle deportivo, elevando a 38 las embarcaciones afectadas por expedientes de desahucio administrativo.

Además, el Consejo adjudicó a la Corporación de Prácticos del Puerto de La Luz y de Las Palmas el servicio de asistencia técnico-marítima para el Centro de Control del Tráfico Marítimo durante los próximos cinco años, por un importe superior a 685.000 euros.

La presidenta del organismo avanzó igualmente que, tras el verano, el Consejo espera autorizar la compra por parte de Astilleros Canarios de la concesión que actualmente posee Hamilton y Cía. en el muelle Reina Sofía, una operación que permitirá ampliar la superficie operativa de la empresa en el puerto.

Por último, Calzada anunció que la próxima reunión del Consejo abordará la adjudicación de las obras de ampliación del dique Reina Sofía hacia el sur, un proyecto valorado en unos 40 millones de euros que contará con financiación europea.