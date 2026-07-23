Tres detenidos por obligar a una menor de Tenerife a casarse en Italia

Agentes de la Policía Nacional han logrado desarticular una red criminal tras proceder a la detención de tres personas implicadas en un presunto delito de trata de seres humanos. El objetivo principal de este entramado era el matrimonio forzoso de una menor de tan solo 14 años, un caso que pone de manifiesto las terribles redes que operan aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas más jóvenes.

La investigación policial se puso en marcha el pasado 6 de julio de 2025. Todo comenzó cuando las autoridades interceptaron en el aeropuerto de Los Rodeos-Tenerife Norte a un hombre adulto que viajaba acompañado de una adolescente. En el momento de pasar los controles de seguridad, la niña portaba un pasaporte perteneciente a otra mujer seis años mayor que ella, lo que hizo saltar las alarmas de los agentes encargados de la vigilancia fronteriza y propició su inmediata identificación.

Según han detallado fuentes policiales, la víctima residía habitualmente en un centro de acogida situado en la isla. Los responsables de estas instalaciones ya habían interpuesto con anterioridad una denuncia oficial por su desaparición. De hecho, fueron los propios trabajadores del centro quienes dieron el primer aviso, tras ser alertados por otros jóvenes internos que vieron a su compañera junto a un hombre desconocido en una parada de guaguas cercana a su lugar de residencia.

Una vez localizada junto al sospechoso en la terminal aeroportuaria, se procedió a verificar su verdadera identidad. Tras comprobar que portaba documentación falsa que no se correspondía con su edad ni con su filiación real, los agentes procedieron en ese mismo momento a la detención del individuo que la escoltaba. Entre las pertenencias intervenidas durante el operativo, se recabaron documentos de gran interés para la investigación, así como el teléfono móvil del hombre arrestado, cuyo análisis fue clave para desentrañar la red.

Gracias al testimonio aportado por la menor rescatada, los investigadores descubrieron el auténtico calvario que estaba sufriendo. La adolescente declaró que llevaba recibiendo amenazas desde hacía tiempo por parte de otro hombre residente en Italia, cuyo propósito era obligarla a contraer matrimonio con él. Las pesquisas revelaron que este individuo había llegado a pagar una dote a la familia de la joven para que sus propios parientes ejercieran presión psicológica sobre ella, forzándola a aceptar el enlace. Asimismo, fue este comprador quien encargó y financió el traslado de la víctima desde España hasta territorio italiano.

El avance de las diligencias permitió a la Policía Nacional efectuar la detención de una tercera persona implicada en la trama. Se trata de un hombre que presuntamente fue el responsable de facilitar la identidad falsificada, un trámite indispensable para intentar hacer pasar a la niña por mayor de edad y sortear así los controles aeroportuarios sin levantar sospechas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Finalmente, el caso culminó con éxito en el mes de mayo del presente año. Gracias a los mecanismos de cooperación judicial internacional, las autoridades lograron localizar y detener en territorio italiano al principal responsable, el hombre que presuntamente compró a la menor y encargó su traslado. Este individuo ya ha ingresado en prisión provisional y se encuentra a la espera de que se resuelva su proceso de extradición a España, donde deberá enfrentarse a la Justicia por un grave delito de trata con fines de matrimonio forzoso.