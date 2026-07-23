Ultimatúm a Canarias: El Estado exige asumir funciones de menores migrantes bajo amenaza legal

El Gobierno de Canarias ha manifestado su «profunda perplejidad» y ha avanzado su rotunda negativa ante el requerimiento formal remitido por la Delegación del Gobierno en las islas. A través de este escrito, la administración estatal otorga un plazo de solo quince días a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias para que designe representantes temporales durante la fase de triaje de menores extranjeros no acompañados. La exigencia, lejos de plantearse desde el consenso, incluye un apercibimiento explícito de posibles responsabilidades y consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento. Ante este órdago, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha frenado la maniobra exigiendo la clarificación previa de las reglas del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Descoordinación manifiesta dentro del propio Ministerio

El conflicto ha puesto en evidencia una desatención total y falta de coordinación en las tripas del Ejecutivo central. La propia consejera autonómica mostró en persona una copia del requerimiento a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras suspenderse por falta de quórum la Conferencia Sectorial de Inmigración. Durante el encuentro, la ministra y su equipo admitieron desconocer por completo que la Delegación del Gobierno en Canarias hubiese dictado semejante ultimátum amenazando a la comunidad autónoma. Para tratar de encauzar este choque institucional, ambas partes han acordado celebrar una reunión bilateral el próximo 26 de agosto.

Invasión de competencias sin protocolo estatal

Desde el Gobierno autonómico se recalca que el requerimiento acarrea serias deficiencias jurídicas y vulnera el reparto competencial. La fase inicial de triaje, filiación e identificación en frontera le corresponde de forma exclusiva a la Administración General del Estado. Las competencias autonómicas de protección de menores solo se activan una vez concluido dicho procedimiento legal y verificada formalmente la minoría de edad del migrante. Imponer la presencia canaria en la fase inicial busca trasladar responsabilidades estatales a la comunidad autónoma sin que el Ministerio haya definido siquiera un protocolo nacional uniforme ni los criterios de actuación comunes para todo el territorio.

Exigencia de lealtad institucional y seguridad jurídica

Candelaria Delgado ha reafirmado la «máxima disposición» del archipiélago a colaborar de forma solidaria con la infancia migrante, pero ha dejado claro que la gestión de una crisis de esta envergadura no se resuelve a golpe de imposiciones unilaterales. El Ejecutivo canario defenderá sus competencias negándose a acatar requerimientos que carecen de seguridad jurídica, exigiendo que las relaciones con el Estado se basen en la cooperación, el respeto normativo y el diálogo entre administraciones.