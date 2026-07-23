Un cayuco llega a El Hierro con un muerto y dos evacuados graves a Tenerife

La presión migratoria sobre el archipiélago canario continúa sin dar tregua, con la isla del Meridiano como uno de los epicentros de esta crisis. En la tarde de este miércoles, los equipos de emergencia coordinaron el rescate de una nueva embarcación irregular que trataba de alcanzar las costas españolas. Según la información facilitada por las autoridades locales, el operativo concluyó con el desembarco en el muelle de La Restinga de un total de 156 tripulantes. Lamentablemente, durante el recuento final y la primera asistencia a pie de puerto, los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de una mujer que viajaba a bordo del navío. El hallazgo inicial se produjo poco antes de las 17:00 horas, cuando un pesquero que faenaba cerca de la cala de Tacorón dio la voz de alarma. Acto seguido, Salvamento Marítimo movilizó una de sus unidades para interceptar y asegurar la nave.

El estado de salud de los ocupantes tras varios días de travesía oceánica requirió un amplio despliegue sanitario. De los rescatados, catorce tuvieron que ser trasladados de urgencia al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención especializada debido a su delicado estado clínico. Sin embargo, la extrema gravedad de algunos casos obligó a activar el protocolo de evacuación aérea. Desde el 112 Canarias se ha informado de que uno de los ocupantes ha tenido que ser trasladado en estado grave hasta Tenerife utilizando un helicóptero medicalizado. Este paciente se encuentra actualmente ingresado en el Hospital de La Candelaria, recibiendo tratamiento intensivo.

A este dramático cuadro médico se suma la situación de un bebé que viajaba en la misma expedición. El menor, cuyo cuadro clínico fue calificado de crítico por los facultativos que lo atendieron en primera instancia, también fue evacuado en helicóptero al mismo centro hospitalario tinerfeño, donde permanece bajo vigilancia médica exhaustiva. Estos hechos ponen de manifiesto la enorme tensión asistencial que padecen los recursos sanitarios y de emergencias de El Hierro, una isla que apenas supera los once mil habitantes y que carece de la infraestructura necesaria para asumir de forma continuada el impacto de la inmigración ilegal a gran escala.

La denominada ruta atlántica se consolida mes a mes como una de las vías de tránsito más peligrosas para el flujo de extranjeros que parten desde la costa occidental africana. Las mafias que operan en los países de origen y tránsito siguen fletando estas frágiles embarcaciones, a menudo sobrecargadas y sin las mínimas medidas de seguridad, arrojando a cientos de personas al océano. La labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resulta fundamental para evitar que las cifras de mortalidad marítima sean aún mayores. No obstante, el Gobierno autonómico ha reclamado en reiteradas ocasiones una mayor implicación por parte del Ejecutivo central.

La gestión de este incesante goteo de llegadas requiere no solo de un esfuerzo logístico inmediato en el mar, sino de una respuesta integral que garantice el control de fronteras. Las administraciones locales de las islas periféricas insisten en la necesidad de establecer mecanismos de solidaridad y reparto de las cargas que alivien el colapso de sus servicios públicos, mientras se aplican políticas eficaces que atajen el problema en origen y frenen la actividad de las mafias de tráfico humano.