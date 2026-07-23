Yolanda Díaz impone su agenda intervencionista en Canarias

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha fijado su mirada en el archipiélago. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado que Canarias ostentará la Capitalidad de la Economía Social en 2027. Este nombramiento, que cuenta con el respaldo de las entidades representativas del sector, tomará el relevo de la ciudad catalana de Mataró. Por primera vez, el foco de este programa gubernamental se traslada al sur geográfico del país, otorgando la sede de forma compartida a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Yolanda Díaz ha aprovechado el anuncio para enarbolar la bandera del consenso, definiendo esta fórmula dual como un ejemplo de cooperación entre administraciones de distinto signo político. Un mensaje que intenta proyectar una imagen de unidad institucional para avanzar en objetivos comunes al servicio del interés general, aunque en la práctica sirva como plataforma de promoción para las políticas económicas de su departamento, basadas en la planificación y el control sobre el ecosistema empresarial.

La tradición local como pretexto

Para justificar la elección, el Ejecutivo central se apoya en el arraigo histórico que ciertas fórmulas asociativas tienen en las islas. La ministra destacó el papel esencial que han jugado las cooperativas, las sociedades agrarias y las cofradías de pescadores en la economía canaria. Un tejido productivo que nació de la necesidad y del esfuerzo de familias y trabajadores privados mucho antes de que la Administración acuñara el actual marco burocrático. El Gobierno subraya, no obstante, el reciente blindaje normativo regional, celebrando instrumentos como la Ley de Economía Social y la Ley de Sociedades Cooperativas.

Retos reales frente al discurso oficial

Más allá de la celebración de foros y la elaboración de catálogos burocráticos, la ministra reconoció de pasada los graves problemas que asfixian a Canarias. Mencionó la crisis climática, la dificultad de acceso a la vivienda y el drama migratorio que supone ser la frontera sur de Europa.

Sin embargo, la respuesta del Ministerio para abordar estas crisis pasa por situarlas en el centro del debate de la economía social durante la próxima capitalidad. Queda en el aire si la promesa de compartir soluciones y reforzar alianzas bajo este modelo será suficiente para ofrecer el alivio real que demandan los ciudadanos y el mercado canario, o si el evento se limitará a otra declaración de intenciones financiada desde las instituciones públicas.