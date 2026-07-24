AENA sube tasas. Vuelos más caros a Canarias amenazan al turismo y bolsillo isleño

El apetito recaudatorio del Estado vuelve a fijar su mirada en las islas. El gestor aeroportuario AENA prepara una nueva subida de tasas para finales de 2026, un movimiento que amenaza con encarecer los vuelos y asestar un duro golpe a la competitividad económica de Canarias.

Desde el Ejecutivo autonómico, la consejera de Turismo, Jéssica de León, ha exigido a la entidad que desista de esta medida. La lógica es simple: en un escenario de tensión inflacionista, castigar el transporte aéreo supone un ataque directo al bolsillo de las familias canarias y a los márgenes del tejido empresarial local. Las islas, por su condición de Región Ultraperiférica (RUP), carecen de alternativas viables de movilidad y dependen del avión para su cohesión y supervivencia económica.

El afán de exprimir al sector privado

AENA, operando desde su cómoda posición de dominio, ignora esta fragmentación territorial. Aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya avaló un trato tarifario diferenciado para el archipiélago, la empresa estatal parece preferir apropiarse de la riqueza que genera el esfuerzo del sector turístico privado.

Al elevar sus tarifas, la gestora traslada el sobrecoste hacia los hoteles, la restauración, los comercios y, en última instancia, el ciudadano, que ve cómo salir o entrar de su tierra es cada vez más prohibitivo.

Rentabilidad frente al 'chantaje' estatal

La red de aeropuertos canarios es altamente rentable y genera ingresos sobrados para cubrir sus propias mejoras de infraestructura. Por ello, el Gobierno regional denuncia lo que considera una extorsión inaceptable: supeditar las futuras inversiones a que los usuarios acepten pagar un peaje mayor. "Canarias no puede aceptar el chantaje de elegir entre una subida de tasas o nuevas inversiones", sentenció De León.

El archipiélago exige un cambio de rumbo. La conectividad de las islas no puede ser tratada como un lujo o como un cajero automático para cuadrar balances en la península. El futuro de Canarias pasa por frenar este afán extractivo y garantizar la libertad de movimiento de sus ciudadanos sin trabas impuestas desde los despachos.