Clavijo presiona a Sánchez para forzar una cumbre europea que blinde los fondos de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha remitido una carta al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, para exigir la organización urgente de una cumbre internacional al máximo nivel político. La propuesta plantea reunir a los líderes de España, Francia y Portugal junto a los presidentes de las nueve Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el marco del próximo Consejo Europeo, fijado para el 15 de octubre en Bruselas. Con el respaldo unánime del Parlamento autonómico desde el pasado mes de enero, Clavijo busca formalizar este encuentro al que Sánchez ya había mostrado disposición previa para situar la defensa de la ultraperiferia en primera línea antes de definir el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.

El riesgo real sobre el POSEI y los fondos de cohesión del archipiélago

El motivo de esta ofensiva diplomática reside en el temor del Gobierno de Canarias de que los acuerdos parciales en el Consejo de la Unión Europea terminen diluyendo el tratamiento específico del archipiélago. El Ejecutivo insular advierte de que parte de los fondos específicos para las RUP podrían integrarse en instrumentos financieros generales gestionados directamente por los Estados miembros, lo que supondría una pérdida de garantías asociadas al fuero autonómico. Este escenario pondría en riesgo inminente programas como el POSEI para el sector primario y la pesca, así como las partidas adicionales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE).

Aplicación del Artículo 349 ante las decisiones definitivas en Bruselas

Ante la fase decisiva de las negociaciones comunitarias, Canarias reclama la plena vigencia del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, precepto que reconoce las desventajas estructurales de la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial. Clavijo insiste en que Madrid, París y Lisboa actúen de forma coordinada para frenar cualquier intento de reorganización presupuestaria que afecte a las ayudas compensatorias. La meta es articular una posición firme e inquebrantable antes de que la Unión Europea adopte las decisiones definitivas sobre su próximo presupuesto.