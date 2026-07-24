Controlado el incendio forestal en Telde que ha quemado unas diez hectáreas

El Cabildo de Gran Canaria ha dado por controlado a las 08:55 horas de este viernes el fuego declarado en la tarde de este jueves entre las zonas de Las Breñas y Cazadores. Este paraje se encuentra situado en el área alta del término municipal de Telde. Tras la intervención durante toda la noche y a lo largo de la mañana de un amplio dispositivo, integrado por alrededor de cincuenta operarios, los trabajos se han centrado fundamentalmente en asegurar los puntos calientes del área perimetrada.

En estos momentos, las autoridades mantienen las labores de refresco en el lugar de los hechos por parte de las unidades insulares. Ya sin llamas a la vista ni zonas con riesgo inminente de reactivación, el objetivo principal de los servicios de emergencias es alcanzar cuanto antes el punto de extinción total o de humo cero.

Según las primeras estimaciones realizadas por la corporación insular, las llamas han afectado a una superficie que oscila entre las ocho y las diez hectáreas. El terreno calcinado está compuesto principalmente por amplias y escarpadas laderas pobladas por matorral, pasto, pitas y tuneras. Además, la carretera G-130, que une Cazadores y la Cumbre, ha quedado abierta al tráfico con total normalidad. Por su parte, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales continúa analizando las circunstancias sobre el terreno para poder determinar el origen exacto del suceso.

Desde el Ejecutivo insular han precisado que no hubo que proceder a realizar ningún desalojo preventivo, de la misma forma que no se registraron daños personales de ninguna consideración ni se vieron afectadas las viviendas de los vecinos. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha destacado que la rápida intervención y la eficaz coordinación institucional resultaron esenciales a la hora de estabilizar el siniestro menos de tres horas después de su declaración oficial.

Asimismo, resultó de vital importancia el hecho de que la vegetación mantenía todavía un cierto grado de humedad, lo cual dificultó el avance de las llamas. El mayor riesgo de este incidente radicaba en el eventual salto de las pavesas hacia los barrancos colindantes impulsadas por el viento de cola. Afortunadamente, esta circunstancia no llegó a producirse, pero pone de manifiesto el peligro latente que supone cualquier fuego forestal en las medianías o cumbres del archipiélago canario.

Durante los trabajos de extinción, que comenzaron pasadas las 17:00 horas del jueves, intervinieron numerosos medios aéreos y terrestres. En concreto, participaron dos helicópteros del Cabildo, uno del Grupo de Emergencias y Salvamento autonómico, tres del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y otro de la Guardia Civil. El operativo por tierra estuvo compuesto por los equipos Presa y Bravo, junto a efectivos de Protección Civil, la Policía Local, la Policía Nacional y la Policía Canaria, entre otros organismos de seguridad.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha puesto en valor el "magnífico e incansable trabajo" ejecutado por todos los profesionales desplegados en la zona. Su "capacidad de respuesta", ha manifestado el regidor municipal, ha sido fundamental para proteger el municipio. Como única secuela material de relevancia, los daños ocasionados en la red de distribución provocarán un corte de agua que afectará temporalmente a unos 203 abonados en las áreas de Cazadores y La Breña, aunque los operarios trabajan para restablecer el servicio en un plazo aproximado de cuatro horas.