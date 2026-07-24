Curbelo plantea a los Cabildos crear residencias universitarias en las islas capitalinas

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha planteado la puesta en marcha de una estrategia conjunta entre las corporaciones insulares para ampliar de forma urgente la oferta de alojamiento para estudiantes canarios. La medida está dirigida específicamente a los jóvenes de las islas no capitalinas que deben trasladarse a Tenerife y Gran Canaria para cursar estudios universitarios o de enseñanzas superiores. Con el objetivo de articular este mecanismo de colaboración interadministrativa, Curbelo ha solicitado incluir la propuesta en el orden del día de una próxima asamblea de la FECAI (Federación Canaria de Islas).

Construcción, rehabilitación y concertación de plazas en las islas capitalinas

La iniciativa contempla diversas alternativas para dar respuesta a la demanda residencial, entre las que figuran la promoción y construcción de residencias universitarias, la adquisición o rehabilitación de inmuebles y la concertación de plazas en centros ya existentes. El propósito central es establecer un marco estable de cooperación entre las administraciones insulares que garantice una oferta suficiente y económicamente accesible. Curbelo ha advertido de que el encarecimiento de los alquileres y la disminución de viviendas disponibles en las islas de destino están dificultando cada vez más la continuidad de los estudios fuera de la isla de origen.

Igualdad de oportunidades para frenar los sobrecostes de la periferia

El dirigente insular ha remarcado que el lugar de residencia o la capacidad económica de una familia no pueden condicionar las posibilidades de formación de los jóvenes. Esta problemática afecta de forma prioritaria al alumnado procedente de La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, familias que deben asumir sobrecostes de alojamiento, manutención y desplazamiento derivados de la doble insularidad. Por ello, la creación de nuevas plazas en Tenerife y Gran Canaria se defiende como un paso imprescindible para avanzar en la igualdad de oportunidades y en la cohesión territorial de Canarias.