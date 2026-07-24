Detenido un hombre de 69 años por vender cocaína cerca de un restaurante en Tacoronte

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Tacoronte han llevado a cabo una operación contra el menudeo de estupefacientes que se ha saldado con el arresto de un varón de 69 años de edad. El individuo, que reside habitualmente en el municipio de El Sauzal, está acusado de un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, tras ser sorprendido in fraganti mientras despachaba narcóticos en la vía pública.

Los hechos que motivaron esta intervención policial tuvieron lugar cuando las patrullas se encontraban prestando servicio de seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia en las inmediaciones de un conocido local de hostelería de la zona. Durante su ronda, los guardias civiles observaron a una persona que mostraba una actitud esquiva y sospechosa ante la presencia de los coches patrulla. Esta conducta inusual llevó a los agentes a establecer un discreto dispositivo de vigilancia para comprobar cuáles eran sus verdaderas intenciones.

Apenas unos minutos después de iniciar el seguimiento, los agentes pudieron constatar cómo un segundo individuo se aproximaba al sospechoso. Tras un breve intercambio de palabras, ambos llevaron a cabo una rápida transacción de lo que a todas luces parecía ser una sustancia ilícita. Ante la evidencia de que se estaba produciendo un acto delictivo de compraventa, la fuerza actuante decidió intervenir de inmediato para esclarecer los hechos e identificar a las partes involucradas.

En un primer momento, los efectivos del Instituto Armado procedieron a interceptar al comprador a escasos metros del lugar. Tras realizarle un cacheo superficial, confirmaron las sospechas iniciales al hallar en su poder la sustancia que acababa de adquirir. Las pruebas de campo preliminares arrojaron un resultado positivo, certificando que, efectivamente, se trataba de cocaína, un estupefaciente que causa un grave daño a la salud pública y cuya erradicación es una prioridad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De forma simultánea, otro indicativo detuvo al presunto vendedor. Durante el registro corporal al que fue sometido este individuo de 69 años, los agentes se incautaron de un total de siete envoltorios preparados para su inminente distribución, los cuales contenían más dosis de la misma droga. Además de los narcóticos, el detenido portaba consigo 460 euros en efectivo, fraccionados en billetes de diverso valor, lo que suele ser un claro indicio del tráfico a pequeña escala o menudeo en este tipo de delitos.

El hallazgo más llamativo durante el registro fue la incautación de una pequeña libreta en la que el acusado llevaba un detallado control de ventas realizadas. En esta lista figuraban anotaciones que presuntamente vinculan al arrestado con una actividad continuada de distribución de estupefacientes entre diversos clientes de la comarca. Finalmente, el detenido, junto con la droga incautada, el dinero y las diligencias policiales instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, que decretará las medidas oportunas a la espera de juicio.