El Gobierno de Puerto de la Cruz niega haber ocultado contaminación en Playa Jardín y carga contra el PSOE

El Gobierno de Puerto de la Cruz ha salido al paso de las acusaciones del PSOE sobre la gestión de Playa Jardín durante la noche de San Juan. El Ejecutivo local defendió este viernes que nunca recibió una comunicación oficial de la Dirección General de Salud Pública que obligara a cerrar la playa y aseguró que las analíticas disponibles confirmaban una calidad "excelente" del agua.

En una comparecencia celebrada en la propia Playa Jardín, el alcalde, Leopoldo Afonso, junto al primer teniente de alcalde, David Hernández, y el segundo teniente de alcalde, Alonso Acevedo, presentó documentación oficial y resultados analíticos para rebatir las críticas socialistas, que esta semana denunciaron que la playa permaneció abierta pese a un supuesto episodio de contaminación.

Según explicó el Ayuntamiento, Playa Jardín permanece abierta desde el 17 de junio de 2025 tras un proceso de recuperación basado en actuaciones sobre la red de saneamiento, controles sanitarios y medidas preventivas para minimizar el riesgo de vertidos.

El Ayuntamiento niega que existiera una orden de cierre

El Gobierno municipal exhibió un certificado de la Secretaría accidental del Ayuntamiento en el que, según afirmó, queda acreditado que los días 22 y 23 de junio no entró en el Consistorio ninguna comunicación oficial de Salud Pública recomendando o exigiendo el cierre de la playa.

El alcalde sostuvo que el Ayuntamiento no podía adoptar una medida sanitaria que nunca le fue notificada oficialmente. Además, recordó que fue el propio Consistorio quien remitió el 24 de junio a Salud Pública los resultados de unas analíticas encargadas de forma preventiva durante las fiestas de San Juan.

Afonso insistió en que "lo que sí existen son documentos, analíticas y resultados que confirman que el agua presentaba una calidad excelente" y defendió que Playa Jardín es actualmente "una de las zonas de baño más controladas de Tenerife".

Un resultado aislado frente a análisis posteriores

El Ejecutivo local explicó que el único dato desfavorable corresponde a una muestra tomada por Salud Pública el 23 de junio en el punto de control de El Charcón. Sin embargo, aseguró que las muestras realizadas posteriormente por la propia autoridad sanitaria ofrecieron resultados favorables.

A ello, añadió, se suman las analíticas encargadas por el Ayuntamiento a un laboratorio independiente durante esas mismas fechas, que también reflejaron una calidad excelente del agua.

Para el Gobierno municipal, ese resultado aislado debe analizarse desde un punto de vista técnico y no utilizarse para generar "alarma" entre la población, ya que las muestras posteriores descartan un problema generalizado de contaminación en Playa Jardín.

Más de un centenar de actuaciones en la red de saneamiento

Durante la comparecencia, el Ayuntamiento repasó las actuaciones desarrolladas desde agosto de 2024 para recuperar la playa y mejorar el sistema de saneamiento.

Entre ellas destacó la instalación de una nueva acometida eléctrica para las estaciones de bombeo, un grupo electrógeno de respaldo, sistemas inteligentes de control, sensores para detectar incidencias en tiempo real y la desconexión de caudales que podían saturar la red durante episodios de lluvia.

El Gobierno local también aseguró haber ejecutado más de un centenar de intervenciones en colectores, imbornales, arquetas y conducciones, además de seis campañas intensivas de limpieza de la red, mientras prepara una séptima.

Asimismo, recordó que continúa trabajando con el Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas para impulsar las obras pendientes del emisario submarino, cuya ejecución dependerá de las condiciones del mar.

El primer teniente de alcalde, David Hernández, lamentó que se intente desacreditar el trabajo realizado durante el último año y defendió que las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento son "verificables" y están respaldadas por informes técnicos y documentación oficial.