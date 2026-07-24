El Parlamento y el Cabildo de Gran Canaria se iluminan de azul para prevenir los ahogamientos

El Parlamento de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria teñirán de azul sus sedes a partir de las 20:00 horas de este viernes con motivo del Día Mundial de la Prevención de Ahogamientos, una jornada impulsada por la ONU para sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos en el medio acuático.

La iniciativa convierte a ambas instituciones en las primeras de Europa en iluminar edificios públicos de estas características para visibilizar un problema que sigue dejando cifras preocupantes en el archipiélago. Los ahogamientos son ya la principal causa de muerte accidental en Canarias, por delante de los accidentes de tráfico, y la segunda en el conjunto de España.

El acto fue presentado por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el presidente de la asociación Canarias, 1500 Km de Costa, Sebastián Quintana, quienes destacaron el trabajo de prevención que la entidad desarrolla desde hace más de una década.

Morales subrayó además el compromiso del Cabildo, que se ha convertido en la única institución insular española que ha respaldado de forma continuada campañas de prevención de ahogamientos, contribuyendo a situar a Canarias como un referente internacional en materia de seguridad acuática.

Una década de datos para combatir los ahogamientos

Durante la presentación también se dieron a conocer los datos del estudio estadístico que elabora la asociación, considerado el más completo de España sobre siniestralidad acuática. Según este informe, elaborado a partir de un 95 % de fuentes oficiales, entre 2015 y 2025 se registraron en Canarias 734 personas fallecidas y 2.143 afectadas por accidentes en el agua.

Las cifras reflejan que el problema continúa siendo persistente. En 2023 fallecieron 71 personas, en 2024 fueron 72 y durante 2025 la cifra se situó en 69 víctimas mortales. Especial preocupación generan los menores: solo el pasado año se contabilizaron una veintena de incidentes en niños, cuatro de ellos con resultado fatal.

Para intentar reducir estos datos, la asociación ha lanzado la Campaña de Prevención de Ahogamientos 2026, cuyo eje principal será el anuncio Tú decides cómo quieres llegar a la orilla, acompañado por una decena de nuevos vídeos divulgativos dirigidos a reforzar la concienciación ciudadana.

El trabajo desarrollado por Canarias, 1500 Km de Costa ha traspasado fronteras. Sus materiales educativos han sido traducidos a seis idiomas y se utilizan en universidades de diez países, además de distribuirse en numerosos establecimientos hoteleros. Asimismo, el documental Desahogo ha superado el millón de espectadores en su difusión internacional.

La entidad forma parte del Grupo Internacional para la Investigación del Ahogamiento y colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su labor ha sido reconocida recientemente con el Premio Adeac y una distinción de la Sociedad Española de Oceanografía.

"El mejor salvavidas es la información", recuerdan desde la organización, que insiste en que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar nuevas tragedias.