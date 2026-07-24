El PP propone dedicar un espacio público a Yeremi Pino en Las Palmas de Gran Canaria tras ganar el Mundial

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha anunciado que su grupo municipal trasladará un ruego al próximo Pleno dirigido a la alcaldesa, Carolina Darias. La propuesta busca que la corporación municipal dedique un espacio público de la ciudad al futbolista Yéremy Pino tras haberse proclamado campeón del mundo con la selección española de fútbol. Desde la formación popular subrayan que Pino es el único futbolista nacido en la capital grancanaria que ha alcanzado la máxima gloria internacional con el combinado nacional absoluto.

Crítica por la falta de un reconocimiento institucional inmediato

Delgado ha manifestado su sorpresa ante el hecho de que, pasados varios días desde la victoria de la selección, el Gobierno local aún no haya impulsado ningún gesto formal hacia el deportista. En este sentido, ha contrapuesto la inacción municipal con la respuesta de otros ayuntamientos que ya han tributado homenajes públicos a sus respectivos campeones. Para el PP, resulta prioritario que el municipio donde nació el jugador no quede al margen del reconocimiento a una gesta de semejante envergadura.

Un tributo social por encima de diferencias políticas

La portavoz popular confía en que la propuesta reciba el apoyo unánime de todos los grupos políticos del consistorio. Según señala la iniciativa, este logro trasciende el plano estrictamente deportivo para convertirse en un motivo de orgullo colectivo y en un elemento de unión para los vecinos de la ciudad. Asimismo, defienden que perpetuar el nombre de Yéremy Pino en el espacio público servirá para poner en valor principios como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la proyección de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito internacional.