El trilema de Antonio Salazar para Canarias. O control de fronteras o fin de los servicios públicos

Ayer, en los micrófonos de La Retranca, programa que se emite todos los jueves en Televisión Canaria, Antonio Salazar explicó un concepto necesario para entender las medidas de política económica y territorial que hay que llevar a cabo en las islas: el trilema del estado del bienestar.

No se puede tenerlo todo

Hay tres elementos, de los cuales, solo dos de ellos se pueden llevar a cabo a la vez: estado del bienestar, servicios públicos universales e inmigración libre. Es imposible llevar las tres a cabo a la vez, pues son contradictorias y colapsarían el sistema. Por lo que hay que decidir.

Este es el debate exacto que Canarias necesita afrontar. Las islas asumen hoy una presión demográfica constante. Los centros de salud, las aulas y las infraestructuras básicas soportan una carga para la que no fueron diseñados y, sobre todo, que no está presupuestada. Cuando los recursos de los ciudadanos son finitos y la demanda externa crece sin límite, el sistema cede.

El límite de la caja común

Si la sociedad asume mantener una entrada libre de población y garantizar servicios para cualquiera que pise el archipiélago, el estado del bienestar tradicional, tal y como lo conoce el contribuyente que lo sufraga, se diluye hasta desaparecer. Por el contrario, si el objetivo es sostener ese bienestar y la atención universal, la política de fronteras exige un replanteamiento. La caja común tiene fondo y se llena con el esfuerzo de quienes tributan en las islas.

Salazar invita a la madurez. Propone tratar al canario como un adulto capaz de entender que no hay dinero para todo. Ocultar esta disyuntiva bajo el buenismo habitual solo acelera la degradación de los servicios. La economía exige elegir, y posponer el debate por miedo al desgaste político es, en este momento, la peor de las decisiones.