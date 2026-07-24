El TSJC ratifica la condena al SCS por la muerte de una enfermera y mantiene la indemnización de 745.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena al Servicio Canario de la Salud (SCS) por el fallecimiento de una enfermera de 51 años, ocurrido en 2022 tras una intervención quirúrgica. La resolución obliga a la Administración sanitaria a indemnizar a la familia con más de 745.000 euros, cantidad que incluye la compensación, los intereses legales y el resto de conceptos derivados del proceso judicial.

La Sala respalda íntegramente la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que concluyó que existió una actuación sanitaria deficiente y que la muerte de la paciente se produjo en unas circunstancias completamente incompatibles con la evolución que cabría esperar tras la intervención.

Un desenlace que el Tribunal considera injustificable

Según recoge la sentencia, facilitada por el despacho Henríquez y Carnero Abogados, la enfermera falleció por una insuficiencia respiratoria provocada por la acumulación de más de cuatro litros de líquido en las cavidades pleurales. El Tribunal considera que este resultado se aparta de forma "notoria, grosera y ostensible" de lo que sería un procedimiento médico ordinario.

Por ello, el TSJC confirma la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado, una figura jurídica que se utiliza cuando la Administración no consigue ofrecer una explicación razonable sobre las causas del daño sufrido por el paciente. En este caso, los magistrados sostienen que el Servicio Canario de la Salud no logró justificar qué provocó el fatal desenlace ni desvirtuar la responsabilidad sanitaria.

La mujer, que además trabajaba como enfermera en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, había sido operada en enero de 2022 por una enfermedad de Crohn. Durante el postoperatorio se le colocó un catéter venoso central para administrarle nutrición parenteral.

La Justicia acepta la tesis de que ese catéter provocó una lesión interna que permitió que la nutrición se filtrara y acabara acumulándose en la zona pulmonar, causando una asfixia progresiva que terminó con la vida de la paciente.

Los jueces aprecian señales de alarma que no fueron atendidas

La sentencia también pone el foco en que existieron varios signos de alerta que, según los jueces, no recibieron la respuesta adecuada por parte del personal sanitario. Entre ellos destacan la ausencia de reflujo del catéter y las reiteradas quejas de la paciente por sus dificultades para respirar.

A juicio del Tribunal, no se realizaron pruebas diagnósticas básicas que habrían permitido detectar el problema a tiempo y actuar de forma urgente, evitando así el desenlace.

Tras conocerse el fallo, el director del despacho que ha representado a la familia, Octavio L. Henríquez Portillo, subrayó que los protocolos asistenciales y los criterios de alarma "existen para proteger la vida de los pacientes y deben cumplirse con el máximo rigor". Además, recordó que no puede considerarse normal un desenlace de estas características cuando la paciente presentaba síntomas evidentes que requerían una vigilancia más estrecha y nuevas pruebas diagnósticas.