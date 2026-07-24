Fuerteventura desatasca un FDCAN de hace diez años para volcar la inversión pública en vivienda y sanidad

El Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias han cerrado un acuerdo en la Conferencia de Presidentes para actualizar el decreto regulador del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN 2026-2036). El pacto permite renovar un instrumento presupuestario que llevaba una década atascado con criterios de hace diez años y que requería un ajuste urgente a la realidad actual. La presidenta insular, Lola García, ha destacado que la remodelación de este gran fondo regional, dotado previsiblemente con 1.626 millones de euros, atiende a las reclamaciones directas planteadas por los cabildos para dotar de verdadera utilidad a las transferencias autonómicas.

Un 80 % de financiación asegurado por la doble insularidad

Uno de los logros centrales defendidos por Fuerteventura en el nuevo articulado es el blindaje de la discriminación positiva para las islas no capitalinas. La isla conservará una cuota de financiación autonómica del 80 %, un porcentaje muy superior al fijado para Tenerife y Gran Canaria. Esta modulación compensa los costes añadidos de la doble insularidad y otorga una mayor capacidad de maniobra presupuestaria para asumir proyectos estratégicos sin cargar en exceso las arcas de la corporación insular.

Giro en las prioridades: vivienda pública y plazas sociosanitarias

El nuevo marco legal flexibiliza el destino del dinero para volcarlo directamente en las demandas más asfixiantes del territorio majorero. Tras un decenio en el que el FDCAN inyectó más de 200 millones en infraestructuras de agua, carreteras y planes de empleo, el borrador para la próxima década priorizará la creación de suelo y viviendas públicas, así como la ampliación de la red de recursos sociosanitarios. La posibilidad de reorientar partidas permitirá a las administraciones insulares dar una respuesta más rápida a la crisis habitacional y a la falta de residencias para mayores.

Tijeretazo a la burocracia para agilizar la ejecón

Junto al reajuste de las partidas, el acuerdo introduce una profunda simplificación de la tramitación administrativa para reducir los atascos en la contratación. La normativa facilitará la reprogramación flexible de inversiones, evitando que los recursos queden bloqueados o terminen perdiéndose cuando se produzcan retrasos en la tramitación de las obras. Desde la institución insular valoran que esta mayor agilidad procedimental resultará clave para que las inversiones comprometidas se traduzcan de forma inmediata en mejoras palpables para la ciudadanía.