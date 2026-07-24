La Guardia Civil intercepta un pesquero con 20 inmigrantes en Fuerteventura

La Guardia Civil, en una operación conjunta con los efectivos de Salvamento Marítimo, ha logrado interceptar este viernes una embarcación pesquera que navegaba en las inmediaciones de las costas de Fuerteventura. A bordo de la misma viajaban 20 inmigrantes de origen magrebí, todos ellos varones, que pretendían alcanzar el territorio nacional de manera irregular.

Tras ser detectados en alta mar, los agentes procedieron a asegurar la zona y escoltaron la embarcación hasta el puerto de Gran Tarajal, situado en el municipio majorero de Tuineje. Una vez en tierra firme, el protocolo de actuación ante la llegada de inmigrantes ilegales se activó de manera inmediata, movilizando a los equipos de emergencia para evaluar la condición física de los recién llegados, un trámite habitual en estos operativos fronterizos.

En el mismo muelle, los hombres fueron atendidos por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y voluntarios de la Cruz Roja. Tras una primera exploración médica exhaustiva sobre el terreno, el personal sanitario constató que todos los ocupantes de la embarcación presentaban un buen estado de salud general. Por este motivo, las autoridades confirmaron que no ha sido necesario realizar ningún traslado a centros hospitalarios o ambulatorios de la isla, procediendo directamente a su filiación policial.

Este nuevo episodio pone de manifiesto la incesante presión migratoria que continúa sufriendo el archipiélago canario. La utilización de barcos pesqueros en lugar de las tradicionales pateras o lanchas neumáticas evidencia los constantes cambios de estrategia de las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos, que buscan sortear los controles fronterizos en una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo. A pesar de los esfuerzos policiales, el flujo de embarcaciones procedentes del norte de África no se detiene.

La crisis migratoria en la frontera sur de España sigue siendo uno de los mayores desafíos para las autoridades locales y autonómicas. El Gobierno de Canarias ha reclamado en reiteradas ocasiones una mayor implicación del Ejecutivo central, así como de las instituciones de la Unión Europea, para hacer frente a la saturación de los centros de acogida. Mientras tanto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan trabajando al límite de sus capacidades para controlar la inmigración ilegal y evitar tragedias en el mar.