La Guardia Civil salva a un anciano de morir atragantado en un centro de Arucas

La rápida intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha vuelto a resultar determinante para evitar una tragedia. El pasado lunes, agentes pertenecientes a la Comandancia de Las Palmas auxiliaron a un usuario de un centro de mayores ubicado en la localidad de Arucas, que sufrió un episodio muy grave de asfixia mientras almorzaba.

Los hechos se desencadenaron cuando los agentes del Puesto Principal de la localidad grancanaria recibieron la alerta directa por parte de una trabajadora de la instalación geriátrica. El centro se encuentra situado justo frente al acuartelamiento, lo que permitió a la empleada solicitar ayuda urgente en persona al percatarse de que uno de los residentes padecía una severa obstrucción de la vía aérea.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos de la Guardia Civil accedieron de inmediato al interior del recinto. Allí localizaron al afectado tendido en el suelo, en un estado semiconsciente, sin respiración efectiva y presentando síntomas evidentes y compatibles con una asfixia total. La falta de oxígeno amenazaba con causarle un paro cardiorrespiratorio inminente.

Tras comprobar el estado crítico de la víctima, los guardias civiles iniciaron de forma inmediata las correspondientes maniobras de primeros auxilios y reanimación. La destreza de los agentes logró que el hombre recuperara parcialmente la capacidad de respirar y el nivel de consciencia. En paralelo, se coordinaba la activación de los recursos sanitarios a través del Centro Operativo de Servicios (COS).

Mientras se mantenía al paciente estabilizado a la espera de la ambulancia medicalizada, se requirió el apoyo de una patrulla de la Policía Local. Su objetivo consistió en agilizar y facilitar el tránsito del personal sanitario hasta el lugar de los hechos, una colaboración que resultó clave para acortar los tiempos de respuesta.

Poco después, se personaron en las instalaciones dos ambulancias adscritas al Servicio Canario de la Salud, una dotada de soporte vital básico y otra de carácter medicalizado. Los facultativos se hicieron cargo de la situación y, tras una primera asistencia de urgencia en el lugar, determinaron que el paciente precisaba cuidados más avanzados.

Finalmente, el equipo médico decidió su traslado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde continuó con la atención médica especializada. Según ha detallado el instituto armado, la actuación providencial de los agentes, unida a la eficaz coordinación con el personal del centro, fue fundamental para mantener con vida al herido, quien en estos momentos ya se encuentra fuera de peligro y evolucionando de manera favorable.