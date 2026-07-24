Las Palmas homenajea a los árbitros canarios que hicieron historia en el Mundial de 2026

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha rendido homenaje este viernes a los árbitros Alejandro Hernández Hernández y José Enrique Naranjo por su destacada participación en el mundial 2026, celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. Ambos colegiados recibieron el reconocimiento en un acto celebrado en la sede de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLPA).

La alcaldesa, Carolina Darias, acompañada por la concejala de Deportes, Carla Campoamor, encabezó el homenaje, al que también asistieron el presidente de la FIFLPA, José Juan Arencibia, y el consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez.

Durante su intervención, Darias destacó el orgullo que supone para la ciudad que dos árbitros canarios hayan representado a España en la máxima competición del fútbol mundial. La alcaldesa elogió la trayectoria de ambos en la élite del arbitraje internacional y expresó su confianza en que continúen siendo un referente tanto en eslaliga como en las principales competiciones europeas.

Un Mundial para la historia

Alejandro Hernández Hernández y José Enrique Naranjo integraron el equipo arbitral encargado de dirigir el encuentro entre Brasil y Haití durante la fase de grupos del campeonato. Ese partido pasó a la historia porque el colegiado lanzaroteño se convirtió en el primer árbitro en aplicar una de las nuevas normas impulsadas por la fifa, sancionando una pérdida deliberada de tiempo.

Además, ambos volvieron a coincidir en el encuentro entre Escocia y Haití, donde Hernández ejerció como cuarto árbitro, y también participaron en el partido de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega. En ese duelo, Hernández desempeñó las funciones de cuarto árbitro, mientras que Naranjo actuó como quinto árbitro.

Reconocimiento al arbitraje canario

Con este homenaje, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha querido poner en valor la excelencia y la trayectoria de ambos colegiados, cuya presencia en el Mundial ha situado al arbitraje canario entre la élite internacional.

El acto también sirvió para recordar la conquista del segundo Mundial por parte de la selección española y el ambiente que se vivió en la capital grancanaria durante el torneo. El Consistorio organizó retransmisiones públicas de los cuartos de final, las semifinales y la final en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza Don Benito, en Schamann, la Plaza del Pilar y la Plaza de la Música-Jerónimo Saavedra, donde cientos de aficionados siguieron juntos el camino de españa hacia el título.