Mónica García hundirá al 14% de la industria canaria y a 6.000 puestos de trabajo

El Consejo de Ministros acaba de aprobar la reforma de la Ley del Tabaco, una norma que expulsa a los fumadores de terrazas, playas, campus e instalaciones deportivas, equiparando por completo el cigarrillo al vapeo.

Empleos concretos contra promesas difusas

La ministra de Sanidad, Mónica García, justifica el texto prometiendo un ahorro sanitario de hasta 200 millones de euros anuales. El papel lo aguanta todo. Ese beneficio es una mera proyección estadística futura y sin certeza, pues se desconocen las consecuencias de esta prohibición. Los costes, sin embargo, son tangibles en el archipiélago.

La Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros (ACIT) advierte: el sector representa el 14% del PIB industrial de las islas y sostiene más de 6.000 puestos de trabajo directos.

Hay que recordar que detrás de cada prohibición hay una nómina. Las fábricas canarias no son un apunte contable ni una abstracción; son miles de familias que dependen de una actividad legal que ahora el Estado pretende asfixiar. El empleo que está en riesgo no es una estimación a futuro; es la realidad del presente.

Camareros convertidos en policías

La patronal ha cerrado filas contra la intromisión. Hosteleros y promotores rechazan el texto frontalmente. José María Mañaricua, desde la FEHT, recuerda lo obvio: el turismo canario vive y se desarrolla al aire libre. Las prohibiciones absolutas rompen el atractivo del destino.

Por su parte, la Confederación Canaria de Empresarios pone el dedo en la llaga. Su vicepresidente, José Cristóbal García, plantea el problema logístico de la norma: el Estado legisla, pero exige que los camareros asuman labores de vigilancia y mediación ante los clientes. La Administración delega el conflicto en el trabajador del sector privado.

La factura de la moralina

El tabaco apenas tiene peso productivo en la capital de España. En Canarias, aporta uno de cada siete euros de su escuálido tejido industrial y convive con un sector turístico que representa casi el 37% de la riqueza regional.

Prohibir sale gratis para quien estampa su firma en el Boletín Oficial. Cumplir la norma vacía la caja del empresario local. El Gobierno central impone su visión sin realizar la obligatoria evaluación de impacto económico para las islas. Una vez más, Madrid dicta la moral; Canarias paga la cuenta.