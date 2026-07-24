El Ayuntamiento de Tegueste propondrá al Pleno conceder a Pedro González López, Pedri, el título de Hijo Predilecto de la Villa, la máxima distinción honorífica del municipio. El reconocimiento llega tras la brillante trayectoria del futbolista, coronada recientemente con la conquista del Mundial de 2026 con la Selección Española.

Con esta iniciativa, el grupo de Gobierno quiere rendir homenaje no solo a los éxitos deportivos del centrocampista, sino también a los valores que representa dentro y fuera del terreno de juego. El Consistorio destaca que el esfuerzo, la constancia, el compromiso y la cercanía que ha demostrado a lo largo de su carrera lo convierten en un referente para las nuevas generaciones.

Un orgullo para Tegueste

El Ayuntamiento también pone en valor el papel de Pedri como embajador de Tegueste. Desde su irrupción en la élite del fútbol, el jugador ha llevado el nombre del municipio a algunos de los escenarios deportivos más importantes del mundo, manteniendo siempre el vínculo con la localidad donde creció.

Ese orgullo quedó patente durante el Mundial de 2026, cuando numerosos vecinos siguieron los partidos de la Selección Española desde la pantalla gigante instalada por la Concejalía de Deportes para apoyar al futbolista tinerfeño.

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, aseguró que Pedri "representa a la perfección" los valores que el municipio quiere reconocer con esta distinción.

"Su talento y sus éxitos deportivos son motivo de orgullo para todos los teguesteros y teguesteras, pero lo que realmente le hace merecedor de este reconocimiento es la humildad con la que siempre ha llevado el nombre de Tegueste allí donde ha competido", afirmó. El PSOE canario ataca al PP para salvar la cara a Sánchez

Un referente dentro y fuera del campo

Padilla subrayó además que el internacional español nunca ha perdido el vínculo con sus raíces y se ha convertido en un ejemplo para los más jóvenes.

"Ha demostrado que con trabajo, esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las metas más altas sin perder la cercanía y los valores que nos identifican como pueblo", añadió.

Desde sus primeros pasos en el fútbol base hasta convertirse en una pieza imprescindible tanto en su club como en la Selección Española, Pedri ha mantenido una estrecha relación con Tegueste. La propuesta será debatida en el próximo Pleno municipal, donde se iniciará el expediente para otorgarle oficialmente el título de Hijo Predilecto de la Villa, un reconocimiento con el que el municipio quiere agradecer la proyección internacional que ha dado a su tierra y el ejemplo que representa para toda la ciudadanía.