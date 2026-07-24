Queman 14 contenedores en Santa Cruz de Tenerife y el fuego afecta a seis vehículos

La capital tinerfeña ha sufrido una oleada de actos vandálicos durante la pasada noche que se ha saldado con importantes daños materiales. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado que un total de 14 contenedores de residuos han sido pasto de las llamas en diferentes puntos de la ciudad, un suceso que ha provocado alarma entre los vecinos y que ha requerido la rápida intervención de los servicios de emergencia.

El incidente más destructivo tuvo lugar en la calle Sansón y Barrios, ubicada en el barrio de Somosierra. Según los datos facilitados por las autoridades, poco antes de las 23:00 horas, el fuego comenzó a devorar los depósitos de basura. En este punto concreto, ardieron ocho contenedores. La magnitud de las llamas fue tal que el fuego se extendió rápidamente hacia los elementos urbanos cercanos, lo que afectó a seis vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública. De estos coches, tres presentan daños muy importantes que podrían suponer su pérdida total. Además, una palmera también resultó quemada por la virulencia de este primer suceso.

Tras este aviso, la situación continuó desarrollándose en otros puntos del municipio. Las autoridades registraron nuevos focos de fuego en la avenida Manuel Hermoso Rojas, así como en las calles Alcalde José Emilio García Gómez, Panamá y Celia Cruz. En estas vías, los servicios de extinción tuvieron que hacer frente a la quema de otros seis contenedores y de tres palmeras más que sufrieron los efectos térmicos de las llamas.

Para hacer frente a esta cadena de incidentes, los agentes municipales actuaron con el apoyo del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Las dotaciones de emergencias tuvieron que emplearse a fondo durante toda la madrugada para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a los edificios residenciales y otros vehículos aparcados cerca de las zonas afectadas.

Ante la evidente intencionalidad de estos actos, se ha dado cuenta de todo lo sucedido a la Policía Nacional. Este cuerpo de seguridad del Estado ha asumido las pesquisas para recabar todos los datos y pruebas posibles en los lugares de los hechos. El objetivo primordial de los investigadores en estos momentos es establecer la autoría de esta serie de hechos delictivos y poner a los responsables a disposición de la Justicia a la mayor brevedad posible.

Este tipo de vandalismo callejero no solo supone un grave riesgo para la seguridad de los ciudadanos, sino que también conlleva un elevado coste económico para las arcas públicas. El consistorio deberá ahora acometer las labores de limpieza de las vías afectadas y proceder a la reposición de todo el mobiliario urbano que ha resultado completamente destruido por la acción de los pirómanos.