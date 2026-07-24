Santa Cruz reúne a la élite del baloncesto 3x3 con la primera Copa de España

Santa Cruz de Tenerife se convierte este fin de semana en el gran escaparate del baloncesto 3x3 con la celebración de la primera edición de la Copa de España de esta modalidad. La explanada de la Plaza de España será el escenario de una competición que reunirá desde este viernes a doce equipos masculinos y diez femeninos de primer nivel, además de los participantes del IV Torneo 3x3 Baloncesto Base Tenerife.

El campeonato, organizado en uno de los espacios más emblemáticos de la capital tinerfeña, combinará el espectáculo del baloncesto de élite con el protagonismo de las categorías inferiores, consolidando a Santa Cruz como sede de grandes eventos deportivos.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que la ciudad "vuelve a demostrar su capacidad para albergar eventos deportivos de gran calado en espacios emblemáticos". Además, subrayó que contar con los mejores especialistas del país y, al mismo tiempo, ofrecer a los jóvenes la posibilidad de compartir escenario con ellos "es un motivo de orgullo".

Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, recordó que el baloncesto 3x3 es una modalidad olímpica "en pleno auge", muy dinámica y atractiva para el público. A su juicio, que los jugadores de cantera puedan competir en las mismas pistas que la élite nacional supone "el mayor incentivo" para fomentar este deporte entre los más jóvenes.

Una competición con los mejores equipos del país

La Copa de España contará con doce equipos en el cuadro masculino, repartidos en cuatro grupos, mientras que la competición femenina reunirá a diez conjuntos distribuidos en dos grupos de cinco.

La acción comenzará este viernes a las 17:30 horas con los primeros encuentros femeninos, mientras que los partidos masculinos arrancarán a las 18:10 horas. La fase de grupos se prolongará durante toda la tarde y la noche.

La jornada decisiva se disputará este sábado desde primera hora de la mañana con las eliminatorias. La final femenina está prevista para las 21:40 horas y la masculina dará comienzo a las 22:05 horas.

Setenta equipos participarán en el torneo de cantera

Junto a la Copa de España se celebrará el IV Torneo 3x3 Baloncesto Base Tenerife, que ha superado las previsiones de participación al reunir a 70 equipos de categorías inferiores.

La competición de cantera comenzará este viernes a las 15:00 horas y continuará durante la mañana del sábado, convirtiendo la Plaza de España en un punto de encuentro para cientos de jóvenes jugadores procedentes de distintos puntos de Canarias y del resto del país.

Con esta doble cita, Santa Cruz aspira a convertirse durante dos días en el epicentro nacional del baloncesto 3x3, una modalidad que continúa ganando seguidores y protagonismo desde su incorporación al programa olímpico.