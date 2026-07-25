Buenavista del Norte reunirá en septiembre a expertos para impulsar un turismo ligado al campo y al producto local

Buenavista del Norte volverá a situarse en el centro del debate sobre el turismo sostenible y el desarrollo rural con la celebración de las VI Jornadas Terrae, que tendrán lugar los próximos 18 y 19 de septiembre. El encuentro reunirá a administraciones públicas, productores, investigadores y profesionales para analizar cómo reforzar el vínculo entre el turismo, la agroecología y el producto local.

Bajo el lema 'Visitas que cuidan territorios', las jornadas buscan promover un modelo turístico que contribuya a proteger el paisaje, fortalecer el sector primario y poner en valor los productos de kilómetro cero. La iniciativa pretende fomentar una relación más responsable entre quienes visitan el municipio y el entorno rural que lo caracteriza.

La alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, destacó que esta cita consolida al municipio como "un referente en la gestión de nuevas formas de desarrollo local", apostando por un modelo que respete la identidad del territorio y genere oportunidades vinculadas a sus recursos naturales y agrícolas.

Un programa con visitas, talleres y experiencias

Durante las dos jornadas se desarrollarán visitas técnicas, un laboratorio para descubrir productos agroecológicos, mesas de diálogo, un espacio de intercambio de experiencias y talleres participativos. El objetivo es generar propuestas que permitan diseñar una oferta turística sostenible con la implicación directa de la población local.

Los participantes recorrerán enclaves como Punta de Teno y El Palmar, donde conocerán de primera mano iniciativas relacionadas con la conservación del paisaje, la gestión del territorio y el papel que desempeña la agricultura en el desarrollo económico y social del municipio.

Por su parte, la concejala de Agricultura, Ganadería y Pesca, Virginia Pérez, subrayó que el sector agrario y las personas que trabajan la tierra "son una pieza fundamental" para Buenavista del Norte. En este sentido, aseguró que las jornadas permitirán seguir avanzando hacia un modelo en el que el turismo y la agricultura crezcan de forma conjunta.

Un encuentro con respaldo institucional

Las VI Jornadas Terrae están organizadas por el Ayuntamiento de Buenavista del Norte y la Asociación Intermunicipal Red Terrae, con el apoyo del programa Dinamiza Rural, impulsado por Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias).

Las personas interesadas en participar podrán consultar el programa completo e inscribirse a través de la página web de Red Terrae.