Cuentas sobre la mesa: empleo, sanidad y dependencia miden al Gobierno canario

En el análisis de la gestión pública, la efectividad de las políticas se comprueba en el impacto real sobre la vida cotidiana de la ciudadanía. La rendición de cuentas del Gobierno de Canarias sitúa tres ejes prioritarios: el mercado laboral, la atención sanitaria y la protección a las personas dependientes, como la métrica principal para evaluar la marcha del archipiélago en áreas como el empleo.

La cifra de desempleados en las Canarias se ha reducido hasta situarse en los 141.000 parados, alcanzando uno de los registros más favorables de los últimos años. Este descenso refleja una mayor capacidad del tejido productivo para absorber mano de obra, consolidando una tendencia de estabilización económica tras períodos de elevada incertidumbre.

Las listas de espera en la sanidad pública: en el ámbito sanitario, uno de los frentes de mayor presión asistencial, los indicadores reflejan una reducción del 11 % en la lista de espera quirúrgica. Este recorte supone un alivio progresivo en la saturación de los hospitales públicos y una agilización en la programación de intervenciones.

Los servicios sociales y atención a la dependencia: el avance más acusado se registra en el sistema de atención a la dependencia, donde los plazos medios de tramitación de expedientes se han reducido drásticamente de 800 a 350 días. Esta rebaja de más de un año en el tiempo de respuesta administrativa permite que miles de familias vulnerables accedan con mayor rapidez a las prestaciones y recursos sociosanitarios que requieren.

Estos tres indicadores conforman la base cuantitativa con la que el Ejecutivo autonómico defiende la orientación de sus áreas de gobierno frente a las valoraciones políticas.

Ejecución presupuestaria y vivienda: la controversia sobre los recursos públicos

Junto a los indicadores de bienestar, el debate sobre el uso y la capacidad de gasto del presupuesto público constituye otro de los puntos centrales en el examen de la gestión regional. Desde la oposición se ha puesto el foco en la existencia de 3.400 millones de euros sin ejecutar, señalando la necesidad de agilizar la llegada de los fondos a la economía real.

Esta discusión presupuestaria se cruza directamente con la problemática del acceso a la vivienda, una de las mayores preocupaciones sociales en el archipiélago. La tensión en el mercado habitacional, debido a la escasez de oferta de alquiler residencial y la expansión del alquiler vacacional, continúa tensionando los precios en la mayoría de los municipios. En cuanto a la agilidad en las inversiones, frente a las críticas por falta de ejecución, el análisis institucional pone de relieve la lentitud de los trámites burocráticos y la necesidad de simplificar la contratación pública para acelerar la construcción de vivienda protegida.

El margen fiscal de las islas: el alivio del IRPF frente al bloqueo del IGIC

La política tributaria completa la radiografía sobre el margen de actuación del Gobierno regional para proteger la renta de los hogares canarios en un contexto marcado por la inflación acumulada.

Deflactación del IRPF autonómico: el Ejecutivo ha aplicado un ajuste en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para evitar que la subida de precios se traduzca en una mayor carga fiscal efectiva para las rentas medias y bajas. Esta medida busca dejar más liquidez en el bolsillo de las familias canarias de forma directa.

La asignatura del IGIC: por el contrario, la prometida reducción del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del 7 % al 5 % permanece supeditada a los compromisos de estabilidad presupuestaria y al escenario financiero marcado por el Gobierno central. La imposibilidad de acometer este recorte de manera inmediata evidencia cómo el margen fiscal de la comunidad autónoma se encuentra acotado por los condicionantes macroeconómicos y la interlocución con Madrid.

Los resultados cuantitativos como referencia del debate político

El balance de gestión en Canarias demuestra que la discusión sobre el estado de la comunidad autónoma gira cada vez más en torno a los resultados verificables. Con los avances registrados en desempleo, plazos de dependencia y tiempos de espera en sanidad, el Gobierno fija su posición en las cifras socioeconómicas, mientras la vivienda, la ejecución presupuestaria y la fiscalidad completa continúan marcando los retos prioritarios de la agenda autonómica.