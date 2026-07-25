El rector de la ULL pide disculpas por su visita al Sáhara y limita la colaboración con la universidad marroquí

El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ha pedido disculpas públicamente por la visita realizada hace tres semanas a los campus que la Universidad Ibn Zohr mantiene en El Aaiún y Dajla, en el Sáhara Occidental, una decisión que había generado una fuerte polémica entre parte de la comunidad universitaria y organizaciones de apoyo al pueblo saharaui.

Durante su intervención en el Consejo de Gobierno de la ULL, García admitió que el viaje, realizado junto a una delegación de las dos universidades públicas canarias invitada por la institución marroquí, incluyó errores tanto en su planificación como en la gestión de la comunicación.

El rector reconoció que la inclusión de los campus situados en El Aaiún y Dajla provocó "malestar y preocupación" en distintos sectores de la sociedad y aseguró que el equipo rectoral asume la responsabilidad por lo ocurrido.

Reconoce errores y pide disculpas

Francisco García trasladó sus disculpas al Consejo de Gobierno y, por extensión, a toda la comunidad universitaria y a la sociedad canaria, comprometiéndose a evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Además, explicó que en las últimas semanas ha mantenido reuniones con entidades que mostraron su rechazo al viaje, entre ellas el Centro de Estudios Africanos y varias asociaciones canarias de cooperación y solidaridad con el Sáhara Occidental. También anunció que prevé reunirse próximamente con representantes del Frente Polisario.

La cooperación se limitará al campus de Agadir

Como principal medida tras la controversia, el rector anunció que los proyectos de colaboración entre la ULL y la Universidad Ibn Zohr quedarán restringidos exclusivamente al campus de Agadir, dejando fuera los centros ubicados en El Aaiún y Dajla.

Asimismo, avanzó que la Universidad de La Laguna reforzará durante los próximos meses las actividades académicas relacionadas con el análisis y la divulgación de la situación del Sáhara Occidental, con la participación de especialistas y personal investigador de la institución.

García también confirmó que aceptará la invitación de la Universidad de Tifariti, con la que la ULL mantiene un convenio de colaboración, para realizar una visita institucional en los próximos meses.