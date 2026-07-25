Fuerteventura renueva la formación sociosanitaria frente a las adicciones

El Cabildo de Fuerteventura, a través del Servicio de Información y Prevención de Adicciones (SIPA) adscrito a la Consejería de Acción Social, ha desarrollado la acción formativa El Cerebro del Adicto. Esta iniciativa, dirigida por el consejero Víctor Alonso, ha convocado a técnicos y especialistas del ámbito sociosanitario con el objetivo de actualizar conocimientos y dotar a los equipos de herramientas avanzadas ante el fenómeno de las adicciones.

La jornada, impartida por el psicólogo sanitario Romén Hernández Díaz, ha ofrecido una visión integral del comportamiento adictivo articulada desde tres ejes fundamentales: el neurobiológico, el social y el antropológico. A través de una metodología participativa que combinó la teoría con el análisis de casos prácticos y dinámicas de grupo, los asistentes pudieron aterrizar los conceptos clave directamente en su labor cotidiana.

Neurobiología y aprendizaje social en el origen de la conducta

Durante el encuentro, los participantes profundizaron en el funcionamiento del sistema nervioso y en los mecanismos biológicos que intervienen en el desarrollo de la adicción, analizando cómo alteran procesos críticos como la toma de decisiones, la motivación, la voluntad y el autocontrol.

Asimismo, la formación puso el foco en el peso del aprendizaje social y los patrones de comportamiento adquiridos, determinantes tanto en el inicio como en el mantenimiento de estas conductas. Esta perspectiva global busca superar las visiones reduccionistas para entender la complejidad del proceso adictivo en todo su contexto.

Un modelo de intervención humanizado y centrado en la persona

El tramo final de la jornada abordó las metodologías de trabajo más recientes, las cuales incorporan variables esenciales como la regulación emocional, la historia de vida, el entorno familiar y las vivencias personales de cada individuo. El objetivo central es transicionar hacia un modelo centrado en la recuperación de la autonomía y la capacidad de transformación del paciente.

Durante el acto de bienvenida, el consejero de Acción Social, Víctor Alonso, destacó la importancia de mantener al día al personal técnico de la isla:

"La realidad de las adicciones evoluciona constantemente y requiere que los profesionales dispongan de herramientas actualizadas para ofrecer la mejor respuesta posible. Desde el Cabildo apostamos por una formación basada en el conocimiento y la evidencia, que permita comprender mejor estos procesos e intervenir desde una perspectiva más humana, poniendo a la persona en el centro de la atención".

La convocatoria logró reunir a personal del sector público, del tejido asociativo y del ámbito privado, consolidando una red profesional mejor preparada y coordinada para afrontar la prevención y atención de las adicciones en Fuerteventura.