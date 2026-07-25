Lila Downs, Nena Daconte y Seguridad Social encabezarán el cartel de las Fiestas del Pino 2026

Las Fiestas del Pino 2026 ya tienen cartel cultural. La Villa de Teror reunirá durante septiembre a artistas de primer nivel como Lila Downs, Nena Daconte, Seguridad Social, Katie James y Cali y El Dandee, dentro de una programación que llega pocos meses después de que estas celebraciones fueran declaradas de Interés Turístico Nacional, el máximo reconocimiento estatal para este tipo de fiestas.

La programación fue presentada este viernes por el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Teror y la Basílica del Pino. Durante el acto, el presidente insular, Antonio Morales, destacó que las fiestas representan mucho más que una celebración religiosa, al considerarlas un símbolo de la identidad grancanaria y parte del patrimonio inmaterial del Archipiélago.

Música para todos los públicos

La concejala de Cultura de Teror, Angharad Quintana, avanzó que el programa combinará conciertos, festivales, actividades tradicionales y eventos deportivos.

Entre las principales actuaciones destacan los conciertos de Nena Daconte, Seguridad Social y Cali y El Dandee, además de los espectáculos tributo a Manuel Carrasco y Symphonic Rhapsody of Queen. También regresará el Pinito Fest, previsto para el 4 de septiembre, con artistas como Bejo, Soge Culebra, Rodrigo Fénix y Elo Minetti.

La programación incluirá igualmente la tradicional Feria de Ganado, el Rally Villa de Teror y el Festival de Arte en la Calle 'En Pie', consolidando una oferta que combina cultura, tradición y ocio para todos los públicos.

Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar

Otro de los grandes atractivos será la 37ª edición del Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar, que se celebrará los días 11 y 12 de septiembre con artistas procedentes de Canarias, Colombia, México y España.

La jornada inaugural contará con un taller de creación de instrumentos musicales con materiales reciclados impartido por el malagueño Joaquín Sánchez y el canario Adán Moreno, seguido del concierto de la cantautora colombo-irlandesa Katie James, conocida por fusionar ritmos tradicionales latinoamericanos como la cumbia, el vallenato o el bolero con influencias del folk. El cierre del encuentro llegará de la mano de la cantante mexicana Lila Downs, una de las grandes voces de la música latinoamericana.

Con este programa, Teror aspira a reforzar el atractivo de unas fiestas que cada año congregan a miles de personas y que, tras su reciente reconocimiento nacional, buscan consolidarse como uno de los grandes referentes culturales y festivos de Canarias.