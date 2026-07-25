Tenerife enviará un millón de euros a Venezuela para paliar los estragos del terremoto

El Cabildo de Tenerife, a través de su Consejería de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, ha anunciado que aportará un montante de un millón de euros destinado a ayuda humanitaria urgente para Venezuela. Esta medida busca socorrer a los damnificados por el reciente seísmo, un desastre natural que ha venido a empeorar de forma drástica la ya de por sí precaria situación que padece el país sudamericano.

Para materializar este envío de fondos, la administración tinerfeña se encuentra inmersa en la tramitación de una modificación de crédito. Según ha explicado el vicepresidente del gobierno insular, Lope Afonso, este procedimiento administrativo facilitará la concesión de subvenciones directas a distintas organizaciones y entidades que ya cuentan con una demostrada experiencia de trabajo sobre el terreno. De esta forma, se busca asegurar una atención ágil y resolutiva ante la emergencia.

En una nota oficial, Afonso ha querido hacer hincapié en que "Tenerife mantiene un vínculo histórico, humano y emocional con Venezuela" que interpela a los ciudadanos de la isla de un modo muy particular. "No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de miles de personas y, por ello, actuamos con responsabilidad y solidaridad para hacer llegar ayuda urgente allí donde más se necesita", ha declarado el dirigente canario.

El responsable de Acción Exterior ha agregado que esta respuesta extraordinaria refleja el firme compromiso de la administración tinerfeña con la cooperación internacional y con la inmensa comunidad canario-venezolana residente tanto en España como en el exterior. Además, Afonso ha expresado el deseo de la corporación de que este respaldo económico alcance a los afectados con inmediatez. En sus propias palabras, el objetivo es trabajar "de la mano de organizaciones que conocen la realidad del país y cuentan con capacidad para intervenir".

Los fondos aprobados servirán para costear distintas áreas vitales en la gestión de la crisis provocada por el movimiento telúrico. En concreto, el millón de euros sufragará asistencia médica, adquisición de medicamentos y compra de productos de primera necesidad. Igualmente, una importante partida se destinará a cubrir los ineludibles gastos logísticos que requieren el transporte y la correcta entrega de estos bienes de auxilio entre la población damnificada.

En una primera fase, la distribución del dinero se canalizará a través de organizaciones de contrastado prestigio como Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana y Bosco Global. A ellas se sumarán colectivos estrechamente vinculados a la diáspora isleña, tales como la Asociación Unión Canaria de Venezuela, la Federación de Entidades Canarias en Venezuela, la Fundación España Salud y el Hogar Canario Venezolano. No obstante, las autoridades han precisado que este esquema de reparto será flexible y se ajustará según lo exija el desarrollo de los acontecimientos.

Esta actuación solidaria responde al mandato unánime adoptado por el Pleno de la corporación insular. Dicho acuerdo establecía la clara obligación de colaborar de manera estrecha con otras administraciones públicas y organizaciones del tercer sector para brindar el mayor auxilio posible a todos aquellos ciudadanos venezolanos que se han visto duramente golpeados por esta nueva catástrofe natural.