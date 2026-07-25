Tenerife regalará gafas homologadas para observar de forma segura el eclipse de Sol de agosto

El Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (MCC), institución dependiente del Cabildo de Tenerife, ha anunciado una campaña para animar a los ciudadanos a disfrutar del próximo evento astronómico del 12 de agosto. Para garantizar la seguridad visual de los asistentes, el centro ha recordado la enorme importancia de utilizar protección homologada durante la observación.

En este sentido, y en el marco de la campaña nacional Una Vista Única. Cuídala, impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la ONCE y la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España, el museo tinerfeño repartirá gafas homologadas de forma totalmente gratuita entre todos sus visitantes. Esta distribución comenzará el próximo 27 de julio y se mantendrá activa hasta agotar las existencias disponibles.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, ha invitado a todos los ciudadanos a participar activamente en esta experiencia. El responsable político ha explicado que la fecha ofrece una "oportunidad excepcional" para acercarse al fascinante mundo de la astronomía "y disfrutar de un fenómeno natural de gran belleza, siempre desde una observación responsable y segura". Además, ha subrayado el compromiso de la institución: "Queremos contribuir a vivir este acontecimiento de forma segura, facilitando el acceso a los medios adecuados para proteger la vista y acercando la divulgación científica a toda la sociedad".

A nivel nacional, este fenómeno será total en una franja específica de la península ibérica, donde la Luna llegará a ocultar por completo el disco solar durante algo más de un minuto y medio. Sin embargo, en el archipiélago canario, el evento se observará como un eclipse parcial.

El astrofísico del Museo de la Ciencia y el Cosmos, Oswaldo González Sánchez, ha detallado que en las islas "llegará a eclipsarse aproximadamente un 70% del disco solar, por lo que siempre tendremos que hacer uso de las gafas". El experto advierte del riesgo extremo que suponen las prácticas no reguladas: "Es muy peligroso utilizar métodos caseros como cristales ahumados, radiografías o películas fotográficas veladas", ya que este tipo de materiales no ofrecen ninguna garantía para la salud ocular.

En Canarias, el inicio de la ocultación se producirá a partir de las 19:57 horas, prolongándose hasta la misma puesta de Sol. Por esta razón, resultará indispensable buscar un emplazamiento despejado. "La orografía de las islas condicionará la visibilidad del fenómeno, especialmente en las vertientes orientales de las islas más montañosas y en zonas de barrancos, donde los obstáculos naturales pueden impedir la observación", indica González.

Este esperado evento forma parte de una histórica tríada de grandes eclipses solares que podrán observarse desde nuestro país en los años 2026, 2027 y 2028, periodo que incluirá dos totales y uno anular. Además, para completar el calendario astronómico, tan solo dos semanas después se producirá un eclipse parcial de Luna, también visible desde las islas Canarias.