Tenerife registra más de 4.500 terremotos pero se descarta el riesgo de erupción volcánica

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha detallado que la isla de Tenerife acumula más de 4.500 pequeños temblores desde el pasado miércoles, fecha en la que se inició el decimoquinto enjambre sísmico registrado en la zona desde el año 2016.

La mayoría de estos eventos híbridos presenta una amplitud sísmica muy pequeña, por lo que apenas resultan perceptibles en los sismogramas individuales. Sin embargo, la frecuencia ha sido notable, ya que en algunos momentos puntuales los expertos han llegado a contabilizar más de 300 eventos en tan solo una hora.

Involcan especifica que esta nueva actividad sísmica se localiza al suroeste de Las Cañadas del Teide, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros bajo la superficie. En el caso de los eventos de carácter híbrido, los especialistas señalan que están directamente vinculados con el movimiento de fluidos hidrotermales. Esta mezcla de agua y dióxido de carbono a alta presión y temperatura circula a través de los sistemas de fracturas en el interior del edificio volcánico. La vibración que se genera por la fricción de estos procesos es la que finalmente detectan los sismómetros instalados en la superficie de la isla.

Los científicos del organismo reconocen que este episodio resulta anómalo por ser el más largo desde que se reinició la actividad en la región. Al mismo tiempo, precisan que en el estudio de los sistemas volcánicos entra dentro de lo común que existan periodos de mayor actividad sísmica alternados de forma cíclica con otros de "relativa calma".

Por todo ello, la institución científica sostiene que la interpretación técnica "más probable" es que este enjambre esté asociado al desplazamiento de fluidos hidrotermales dentro del sistema del volcán tinerfeño. Según esta hipótesis, dichos fluidos pueden liberarse de las zonas más profundas que están conectadas al sistema magmático para, durante su progresivo ascenso a través de las fracturas de la roca, generar esta clase de señales sísmicas continuadas.

Frente a cualquier tipo de alarmismo injustificado, Involcan insiste en aclarar que el actual episodio no modifica en absoluto la probabilidad de que se produzca una erupción volcánica a corto o medio plazo, en un horizonte de semanas o meses. Dicha probabilidad "continúa siendo baja" y se mantiene en los mismos niveles, siempre de acuerdo con el riguroso conocimiento científico del que se dispone en la actualidad sobre el complejo volcánico de Tenerife.

Para poder hablar de un verdadero escenario preeruptivo, los expertos indican que debería registrarse de forma simultánea un incremento muy significativo de la sismicidad de tipo volcano-tectónica y una migración progresiva de los hipocentros con el paso del tiempo. Asimismo, tendría que producirse una deformación del terreno circundante mucho más rápida y de mayor magnitud que la actual, además de constatar cambios importantes tanto en la cantidad como en la composición química de los gases volcánicos emitidos a la atmósfera. Nada de esto está ocurriendo en la actualidad.