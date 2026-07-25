Tenerife restringirá el acceso turístico a Teno durante las alertas por incendios forestales

El Cabildo de Tenerife, a través de sus áreas de Seguridad y Emergencias y Movilidad, pondrá en marcha un estricto sistema de control vial en el Parque Rural de Teno. Esta medida se activará de forma automática cuando se declaren situaciones de alerta o alerta máxima por riesgo de fuego, con el objetivo primordial de garantizar la protección civil y el correcto despliegue de los recursos de extinción.

La decisión adoptada por la institución insular surge tras analizar detalladamente los recientes episodios de colapso vividos en el macizo. En concreto, el conato registrado el pasado 18 en el caserío de Masca evidenció graves carencias logísticas. Durante dicho suceso, los efectivos tuvieron serias dificultades para transitar por la única vía de comunicación del enclave, la carretera TF-436, viéndose obligados a asegurar el terreno en condiciones de extrema dificultad de acceso.

Para coordinar esta nueva normativa, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, y la alcaldesa de Buenavista, Eva García, han mantenido diversos encuentros con asociaciones vecinales y empresarios locales. El denominado Sistema Dinámico de Regulación de Accesos busca evitar la parálisis del tráfico en momentos críticos. De este modo, se asegura que poblaciones como Masca, Teno Alto o El Palmar cuenten con un pasillo seguro para evacuaciones.

La normativa restringirá el paso a los visitantes que acudan con fines exclusivamente recreativos o turísticos. Se prohibirá la circulación de cualquier automóvil particular que no esté vinculado a la residencia, el trabajo o la prestación de servicios básicos. Por el contrario, el dispositivo permitirá la libre circulación de los habitantes de la zona, propietarios de inmuebles, trabajadores, vehículos de salvamento y el transporte público de guaguas.

Blanca Pérez ha destacado que la prioridad de la administración es la salvaguarda de vidas y bienes ante fenómenos meteorológicos adversos. "El Parque Rural de Teno es una de las zonas más bellas de Tenerife, pero también una de las más vulnerables ante un incendio forestal debido a su orografía abrupta y la limitación de su red viaria", ha señalado. Asimismo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los lugareños explicando que la medida está diseñada para que su rutina "se vea lo menos afectada posible".

Por su parte, la alcaldesa de Buenavista ha remarcado que el control de la afluencia en situaciones extremas es "una cuestión de seguridad pública". La compleja geometría de la carretera, con curvas muy cerradas, hace inviable el cruce de maquinaria pesada si existen estacionamientos indebidos. Para garantizar el cumplimiento de estas normas, se establecerán puntos de verificación policial coordinados por la Guardia Civil, la Policía Canaria y las policías locales, manteniendo a la población informada a través de paneles luminosos y canales oficiales.