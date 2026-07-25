Un juez de Las Palmas zanja una disputa familiar: los restos mortales no se heredan

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto fin a un conflicto familiar sobre el lugar de enterramiento de un hombre fallecido hace ocho años, dejando una reflexión jurídica poco habitual: los restos mortales de una persona no forman parte de una herencia y, por tanto, no pueden considerarse propiedad de sus herederos.

La resolución responde a la demanda presentada por la pareja del fallecido, en representación de la hija menor de ambos, para trasladar sus restos desde el panteón familiar del cementerio de Guía a otro camposanto. La mujer defendía que, como heredera, la menor tenía derecho a decidir el destino de los restos de su padre.

Los restos humanos no son un bien heredable

El magistrado rechaza ese planteamiento y recuerda que los restos mortales no tienen la consideración de bienes patrimoniales. En la sentencia subraya que un cadáver no puede ser objeto de propiedad ni de transmisión hereditaria, por lo que ningún heredero puede reclamar derechos sobre él como si formara parte del patrimonio del fallecido.

La resolución añade que las decisiones sobre el lugar de enterramiento deben atender, siempre que sea posible, a la voluntad expresada por la persona fallecida o, en su defecto, a criterios de respeto y estabilidad, evitando cambios que no estén suficientemente justificados.

Permanecerá en el panteón familiar

Tras analizar el caso, el juez concluye que no existen motivos para autorizar la exhumación y el traslado del cadáver, por lo que permanecerá en el panteón familiar del cementerio de Guía, donde descansa junto a otros cinco familiares desde hace ocho años.

La sentencia fija además un criterio jurídico que puede servir de referencia en futuros litigios similares: los restos mortales poseen una protección especial derivada de la dignidad de la persona fallecida y no pueden tratarse como un bien susceptible de reparto entre los herederos.