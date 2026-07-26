Canarias introduce en las aulas el proyecto LGTBI 'Tell Me Real Stories' ligado a Spencer Tunick

El Gobierno de Canarias pondrá en marcha el próximo curso un proyecto educativo para fomentar la diversidad, la convivencia y la tolerancia entre los jóvenes utilizando el mismo lenguaje que consumen a diario en las redes sociales. La iniciativa, denominada Tell Me Real Stories, arrancará como experiencia piloto en un centro educativo de Gran Canaria y aspira a extenderse posteriormente al resto de las islas.

El anuncio lo realizó el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos, durante una visita a los preparativos de la intervención artística que el fotógrafo estadounidense Spencer Tunick desarrolla estos días en Las Palmas de Gran Canaria.

La Consejería de Educación pretende convertir este proyecto en una herramienta educativa estable para trabajar aspectos como la convivencia, la inclusión y las relaciones entre los adolescentes, partiendo de una realidad cada vez más evidente: buena parte de su identidad y de sus relaciones sociales se construyen en el entorno digital.

En lugar de plantear restricciones sobre el uso de las redes sociales, la propuesta apuesta por aprovechar esos canales para que sean los propios alumnos quienes creen contenidos y reflexionen sobre los valores que quieren transmitir.

Las redes sociales como herramienta educativa

El nombre del proyecto hace referencia directa a los formatos audiovisuales más populares entre los adolescentes. El término Stories evoca las publicaciones efímeras de plataformas como Instagram o TikTok, mientras que la palabra Real pretende poner el foco en las experiencias personales, las emociones y los testimonios de los propios estudiantes.

La idea es transformar esos códigos digitales en una herramienta pedagógica. A través de talleres, actividades en el aula y la creación de piezas audiovisuales, los alumnos abordarán cuestiones como la empatía, la inclusión, la discriminación o la superación personal, convirtiéndose en protagonistas del mensaje en lugar de limitarse a recibirlo.

El objetivo es prevenir situaciones de odio, acoso escolar, ciberbullying o LGTBIfobia utilizando un lenguaje cercano a la realidad cotidiana de los jóvenes y las plataformas que utilizan a diario, como TikTok, Instagram o YouTube.

Coincide con la intervención artística de Spencer Tunick

La presentación del proyecto coincide con la presencia del fotógrafo Spencer Tunick en Gran Canaria, donde desarrolla Gran Spectrum, una intervención artística participativa vinculada a la visibilización de los derechos del colectivo LGTBI.

La obra, que transformará el entorno histórico de Vegueta mediante el uso del cuerpo desnudo, el color y el espacio público, forma parte de la programación del festival Culture & Business Pride, con el que colabora la Consejería de Educación.

Desde el Ejecutivo autonómico defienden que el compromiso de Canarias con la diversidad debe ir más allá de la promoción turística y trasladarse también a los espacios donde las nuevas generaciones aprenden y conviven. Con Tell Me Real Stories, el Gobierno busca integrar esos valores en el día a día de las aulas utilizando el lenguaje con el que los jóvenes se comunican en la actualidad.