Canarias publica sus consejos para prevenir las toxiinfecciones alimentarias en verano

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos con el objetivo de evitar problemas de salud derivados de la ingesta de comida en mal estado durante la época estival. Las altas temperaturas, que favorecen la rápida multiplicación bacteriana, obligan a extremar las precauciones.

Las autoridades sanitarias advierten de que, aunque la preocupación suele centrarse en los establecimientos públicos, la mayoría de las toxiinfecciones se producen en el propio hogar. Por este motivo, inciden en que una inadecuada manipulación de los productos y la falta de limpieza en las cocinas domésticas son los principales factores desencadenantes de estas patologías, que pueden revestir especial gravedad en colectivos vulnerables como embarazadas, ancianos, niños y personas inmunodeprimidas.

Para atajar este problema en el origen, resulta imprescindible lavarse las manos con frecuencia y proteger cualquier herida antes de cocinar. Asimismo, es fundamental evitar la contaminación cruzada, impidiendo que los productos crudos entren en contacto con aquellos que ya han sido cocinados. En el caso específico de los huevos, Sanidad recalca que no se debe lavar la cáscara bajo ningún concepto, así como tampoco cascar el huevo en el borde del recipiente donde vaya a ser batido.

En cuanto a los productos del mar, se recomienda eviscerar el pescado de forma inmediata tras su compra. Si se va a consumir crudo o poco hecho, la prevención contra el anisakis requiere congelar la pieza a una temperatura de -20 grados durante al menos 24 horas. Por el contrario, si se opta por el fuego, la temperatura de cocción debe superar los 60 grados. Por su parte, las verduras destinadas a consumirse crudas en ensaladas requieren una desinfección previa con lejía apta para el agua de bebida.

El control de la temperatura es otra de las claves para frenar el crecimiento bacteriano. El departamento autonómico aconseja refrigerar con la mayor rapidez posible los platos preparados que no vayan a ser consumidos en el momento, sin dejarlos expuestos a temperatura ambiente. Cuando se vayan a recalentar para servirlos a la mesa, el centro del alimento debe alcanzar al menos los 65 grados.

Finalmente, a la hora de consumir en bares, restaurantes, hoteles o los tradicionales chiringuitos de playa, el SCS pide a los clientes que actúen con responsabilidad y rechacen siempre aquellos alimentos que se encuentren expuestos en las barras sin la debida protección térmica o física. Además, el personal de hostelería debe lucir vestimenta de trabajo limpia y gorro, así como utilizar pinzas constantemente para manipular la comida, en unas instalaciones que deben garantizar el uso de agua potable y estar completamente libres de plagas o de mascotas.