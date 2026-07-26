El Cabildo de Lanzarote amplía la apertura del camping de Papagayo hasta el 4 de octubre

El Cabildo de Lanzarote ha tomado la decisión de prolongar la apertura del área de acampada de Papagayo, un espacio natural de gran atractivo gestionado de forma conjunta con la isla de La Graciosa, hasta el próximo 4 de octubre. Esta medida busca dar respuesta a la alta demanda registrada durante los meses de verano en este emblemático entorno, situado dentro del área protegida del Monumento Natural de Los Ajaches.

El presidente de la corporación insular, Oswaldo Betancort, ha valorado de forma muy positiva la excelente respuesta del público ante las mejoras implementadas en el recinto. En este sentido, el dirigente ha destacado el indudable acierto que supone "contar con una infraestructura moderna, cómoda y respetuosa con el medio ambiente en un enclave de alto valor paisajístico como Los Ajaches". Con estas palabras, Betancort subraya el firme compromiso de las autoridades locales por conciliar el disfrute turístico y de ocio con la preservación del patrimonio natural de la isla.

Por su parte, el consejero del Área de Acampada, Samuel Martín, ha querido poner el acento en el buen funcionamiento de los sistemas implementados para la organización del espacio. Según sus propias palabras, "la gestión digital de las reservas está funcionando con total fluidez, ofreciendo a cada campista un espacio equipado con los mejores servicios y comodidades". Además, el consejero ha invitado a todos los interesados a seguir formalizando sus solicitudes mediante la página web oficial, una herramienta que permite consultar la disponibilidad de plazas en tiempo real.

El área de acampada de Papagayo cuenta con una capacidad destacada, sumando un total de 260 parcelas perfectamente organizadas para albergar distintas modalidades de alojamiento, que incluyen desde caravanas hasta casetas de campaña de tamaño grande y pequeño. Esta distribución planificada busca adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios que eligen el sur de la isla para sus días de descanso.

Para garantizar la máxima comodidad e inclusión, el terreno dispone de parcelas accesibles estratégicamente ubicadas cerca de los servicios principales para facilitar el tránsito a las personas con movilidad reducida. Asimismo, se han habilitado espacios específicos para quienes viajan con mascotas y se ha estructurado la oferta en zonas de larga estancia —para reservas de cinco días o más— y áreas de corta estadía, que permiten pernoctaciones de hasta cuatro días, exigiendo siempre un mínimo de dos jornadas de reserva.

En cuanto a los equipamientos, el recinto destaca por contar con módulos de baños completos y adaptados, además de duchas tanto interiores como exteriores. Los campistas disponen también de fregaderos, puntos de suministro de agua potable destinados al llenado de depósitos, un enganche individual de desagüe para aguas sucias en cada una de las parcelas y un depósito exterior específico para el tratamiento de las aguas negras.

Finalmente, las instalaciones se completan con una adecuada iluminación nocturna comunitaria, suministro eléctrico en las parcelas en horario ininterrumpido de 10:00 a 23:00 horas, y vigilancia las 24 horas del día. También se ofrece una rampa de acceso adaptada para sillas de ruedas que conecta de manera directa con la playa y diversas zonas habilitadas para el uso de barbacoas. Desde la administración recuerdan que las mascotas solo están permitidas en las parcelas autorizadas, debiendo permanecer siempre atadas y teniendo estrictamente prohibido su acceso a la zona de baño.