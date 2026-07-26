En este encuentro, el vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, desgrana los ejes económicos y políticos que marcan la actualidad del Archipiélago. A lo largo de la conversación, abordamos el impacto de la franquicia del IGIC y la inminente Ley de Segunda Oportunidad diseñada para dar oxígeno a los autónomos. Sobre la mesa se pone también la crisis de la vivienda, donde la receta pasa por agilizar trámites frente al exceso de burocracia, y las medidas de ordenar el mercado vacacional sin asfixiar la actividad económica. Además, analizamos el futuro del modelo turístico con el objetivo de buscar mayor rentabilidad en lugar de decrecimiento, la defensa del plátano canario mediante cláusulas espejo y el uso estratégico del REF para consolidar la industria audiovisual y aeroespacial. Una radiografía completa sobre los retos de las Islas y la consolidación del pacto de gobierno autonómico.

Aday Moreno: Muy buenas a todos los lectores de Libertad Digital Canarias. Hoy tenemos el magnífico placer de contar con el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez. Un placer tenerte por aquí.

Manuel Domínguez: Nada, es para mí el placer poder compartir contigo y con el medio pues la oportunidad de conversar y de transmitir, cómo no, alguna noticia, espero que todas buenas, a nuestra gente, a los canarios y a las canarias.

Coalición Canaria y el Partido Popular

Aday Moreno: Yo creo que serán todas buenas. Quería empezar preguntándote por Coalición Canaria, ya son tres años de pacto. ¿Ha habido fricciones? ¿Cómo ha sido la alianza? ¿Cómo está viendo este pacto que tienen con la coalición?

Manuel Domínguez: Bueno, creo que hay poca gente que crea que tanto el presidente, que es Fernando, como yo contamos la verdad. ¿Por qué? Porque está la bronca, el enfrentamiento que existe hoy en España, que encontrar a un gobierno como el nuestro es sumamente complejo. Pero la realidad, la verdad, es que ha sido un pacto muy compacto, ha sido un pacto muy afín, en donde hay mucho diálogo... Hablamos, no te voy a decir que todos los días porque faltaría a la verdad, pero a la semana entre tres y cuatro veces; y eso ha permitido, ese buen rollo, ha permitido que también se transmita al resto de miembros del Consejo de Gobierno y por ende ha permitido que haya una magnífica relación que en definitiva ha conseguido un resultado, y es dar estabilidad a Canarias en momentos complejos.

El efecto Vox y la estabilidad política

Aday Moreno: Estabilidad... Pues justamente para romper ese concepto de estabilidad, el efecto Vox, que ha tenido mucha más fuerza a nivel nacional que en Canarias, está poco a poco en las encuestas creciendo más. Entonces, no sé qué opinión te merece el efecto Vox.

Manuel Domínguez: Bueno, yo tengo respeto absoluto por cada votante. Lo hice cuando aparecía Podemos, que está muy muy muy muy muy lejos de mi forma de pensar, y lógicamente lo hago también cuando emerge Vox, y mi máximo respeto a los votantes. Pero es cierto que yo pido a la ciudadanía en general un análisis con la cabeza y no con el corazón. Cuando hablas con las personas en la calle, el cabreo, esa rabia interna que puedan tener les lleva a tomar una decisión, desde mi punto de vista, poco acertada. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, antes de las elecciones en distintas comunidades autónomas que han sucedido, Vox se fue del gobierno, porque sabía que en el gobierno no podía cumplir con lo que comprometía. Y ahora, que ha habido posiciones de negociación, ha sido bastante reticente a que haya negociaciones porque sabe que en el gobierno no le va igual de bien que en la oposición, porque la oposición se puede comprometer con cualquier cosa y en los gobiernos no. Por eso yo pido un análisis objetivo a la ciudadanía. Yo tengo una frase que a los míos no les gusta que la diga y es que yo tengo mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de gestionar, creo que es buena para nuestra gente, pero si a alguien no le gusta hay más opciones. Pues lo mismo digo del resto: que lo hagan con absoluta objetividad, sin rabia, sin corazón, sin estómago y con mucha cabeza.

Aday Moreno: Completamente. Te voy a poner una situación, Manuel. Ganas las elecciones pero tienes que pactar, y tienes que elegir si pactar con Coalición Canaria o pactar con Vox. ¿Con quién pactarías mañana?

Manuel Domínguez: Bueno, yo creo que la relación actual invitaría a todo el mundo a pensar que con un cambio, ¿no? A mí me gustaría ver a Fernando de vicepresidente, y yo de presidente, pues podríamos continuar en un gobierno en esta tierra. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos, porque ya sabemos cuáles son las formas de trabajar, porque ya sabemos hacia dónde podemos andar, pero todo esto tiene un pero, y es el resultado. Los números tienen que dar, y la ciudadanía en definitiva tiene que decidir. Por eso en estos tiempos hay que tener respeto a los ciudadanos, respeto a los votantes y no tomar decisiones antes de que sucedan las cosas. Por lo tanto queda casi un año para las elecciones, es muy pronto para hablar de posibles pactos y lo único que deseo es que el Partido Popular en Canarias de una vez por todas se posicione en ese primer lugar porque hemos demostrado que lo sabemos hacer, hemos demostrado que somos de gobierno y que yo creo que hemos estado a la altura.

Aday Moreno: Si tienen que hacer un pacto tripartito, es decir, si se tuviesen que pactar los tres, ¿cómo ves la relación de Coalición Canaria con Vox?

Manuel Domínguez: Bueno, Coalición Canaria ha dicho en muchas ocasiones que con Vox tiene una línea roja, que con ellos no pactaría. El porqué no me lo preguntes porque no sé por qué, pero en otras ocasiones hay pactos que ciertamente se llevan a cabo entre el Partido Popular, Coalición Canaria y Vox, ¿no? Así que no sé si realmente no llevarían a cabo un pacto de ese nivel o harían lo que ya sucede en algunos ayuntamientos.

Medidas para autónomos y emprendedores

Aday Moreno: Una de las medidas que más destaco de usted es la nueva subida a 50.000 euros de facturación de los autónomos para no tener que estar facturando el IGIC. ¿Qué tienes que contarnos sobre esta medida, cómo surge?

Manuel Domínguez: Bueno, empieza por el final, surge porque les hemos escuchado. Tenemos un observatorio del autónomo que hemos contratado con ATA, y ese observatorio es un cuestionario constante en el que nos va suministrando información. En el primero, con clara diferencia, aparece la solicitud del autónomo de bajar la cuota de la Seguridad Social, pero eso no es competencia nuestra, es competencia del Estado. Y luego en el segundo nivel, aparece la franquicia del IGIC. Podemos ir incrementándola, y es mi objetivo, pero hasta el momento creo que es una magnífica noticia. Somos la única comunidad autónoma de todo el territorio nacional que presenta la franquicia, en el resto sería del IVA, aquí del IGIC, y eso le permite al autónomo: primero, tener que presentar solo una declaración al año y no cinco; segundo, tener menos gastos; y tercero, dedicar mucho más tiempo a su negocio, lo que yo considero que es mucho más productivo y por ende más competitivo.

Aday Moreno: Quitarle la burocracia como tal, dedicárselo directamente al negocio. También hemos tenido estos días la ley de segunda oportunidad. No sé qué tienes que comentarnos al respecto, ayuda más al autónomo, ¿no?

Manuel Domínguez: En septiembre tenemos previsto presentar esa segunda oportunidad, que celebro muchísimo que en estos días el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haya hablado de que el Partido Popular a nivel nacional quiere trabajar en la segunda oportunidad del autónomo. No sé si tiene algo que ver que haya venido por Canarias a presentar a Poli Suárez y a Carmen Pérez, no lo sé, pero es cierto que me ha alegrado mucho porque este es un tema muy personal, ¿no? Yo fui autónomo, en una primera ocasión no me fue bien y digo por ahí siempre lo que te voy a contar ahora: en aquel momento, cuando no me fue bien, encontré a un mentor, a un asesor y a un financiero, es decir, a quien me prestó el dinero. Todos en una persona, era mi padre. No había administración, no había entidad bancaria, no había nadie que me ayudase a una segunda oportunidad. Por eso cuando llegué al gobierno lo tenía ahí como clavado en el pecho y dije: yo tengo que sacar adelante una iniciativa como esta. ¿Qué pretendemos? A quien está en un momento de inflexión, de oye no sé si continuar con mi negocio, no me va bien, ayudarle a remontar o cerrar y dedicarse a otra actividad; y a quien fracasó en algún momento, tenderle la mano, ayudarle a través de la mentorización, del asesoramiento y del préstamo para que pueda volver a intentarlo.

Vivienda, urbanismo y alquiler vacacional

Aday Moreno: En España uno de los problemas que más le importa a la ciudadanía es el tema de la vivienda, un problema ya a nivel nacional, a nivel estructural, y ahora ustedes proponen la ley de agilización de trámites. ¿Qué se pretende, va a funcionar, cómo va a llevarse a cabo?

Manuel Domínguez: Yo creo que este gobierno, y aquí Pablo, el consejero, ha hecho desde mi punto de vista un buen trabajo. Hemos tomado muchas medidas a favor del principal problema de los canarios que es la vivienda. Hemos modificado el REF, recuerdo cuando lo presenté por primera vez en el Parlamento de Canarias, oye el Partido Socialista se tiró al cuello, a los pies, me mordía, "eres un especulador" me decían, y luego en el Congreso de los Diputados, todos eran los que lo habían presentado primero. Pero creo que es una buena medida lo del REF, modificar el REF es una buena medida. Es una buena medida modificar los módulos para que haya inversión privada en la vivienda pública. Y es una magnífica medida, yo he sido alcalde y sé de lo que hablo, lo que hemos aprobado en los últimos días de agilización de la concesión de licencias urbanísticas, porque oye, esto de pasar de tres años a unos meses es muy importante. Hay que acelerar la construcción de viviendas, hay que conseguir meter vivienda en el mercado y esta medida creo que es una de las medidas estrella si me permite a favor de la vivienda en estos momentos.

Aday Moreno: Sí, una de las medidas con las que yo más estoy de acuerdo. Y han propuesto otra que es la hipoteca joven, ¿no? Esta ley que pretende avalar el 95% de la hipoteca. Sin embargo, creo que hay un pequeño problema en la ley y es que lo que hace si no se aumenta la oferta de vivienda, es que suban los precios. Porque al final, si más gente puede acceder a la vivienda seguirán subiendo los precios. Entonces esta medida es un parche, necesita de otras, ¿cómo va a funcionar?

Manuel Domínguez: Indiscutiblemente para que baje el precio, has hecho una lectura que te soy sincero, yo no la había hecho. Pero indiscutiblemente hace falta que haya más vivienda en el mercado, por eso todo lo que hablé antes del REF, de la agilización de licencias, modificación de módulos, etcétera. Y por ello puede bajar el precio. Es verdad que esta es una medida hacia la demanda, ¿no? Hacia incrementar la demanda. Claro, es una medida en paralelo a incrementar las viviendas en el mercado porque si no conseguiríamos el efecto contrario. Lo que pretendemos es que a los menores de 40 años, pues puedan acceder a una vivienda no teniendo el 20% de ese ahorro que le exige la entidad bancaria en estos momentos. Y ahí entonces aparece el gobierno para avalar, para ayudar, a que ese 20% no sea un obstáculo en la compra. Y que puedan entonces hacer frente a una hipoteca sin haber tenido un ahorro sustancial como el que se le exige en este momento. Pero comparto contigo que si no ofertamos más y hacemos medidas hacia la demanda, pues puede incrementar el precio. Aunque lo principal es que haya una mayor oferta.

Aday Moreno: Justamente con la vivienda ha habido mucho revuelo con el tema de la vivienda vacacional. Más vivienda vacacional se contrapone o se quiere contraponer a la vivienda tradicional. Entonces lo vemos como una antinomia, como si fuesen antónimos, como si no pudiesen convivir juntos. ¿Qué medidas vamos a tomar respecto a la vivienda vacacional?

Manuel Domínguez: Mira, decías que ha habido mucho revuelo y creo que hay que añadirle que ha habido mucha hipocresía en la vivienda vacacional. Hipocresía. Ha habido mucho interés particular en toda la regulación de la vivienda vacacional. Porque no es de recibo que todos, el 100% de los que vivimos en Canarias, coincidamos en que el principal problema es la vivienda; no es de recibo que tú y yo estemos conversando hoy que la principal medida tiene que ser ofertar más vivienda al mercado para la compra y para el alquiler; no es de recibo que nos estemos partiendo la cara planteando medidas para que haya más vivienda en el mercado; y luego, cuando planteas una medida que es la regulación de la vivienda vacacional, quienes están ganando dinero con este asunto (y yo no me corto en decir lo que pienso) se opongan a todo. Nosotros no hemos dicho que la vivienda vacacional tiene que salir del mercado. La vivienda vacacional ha llegado para quedarse, igual que una peluquería, una inmobiliaria, una ferretería, lo que sea, es una actividad económica. Y el Supremo dice que es una actividad no inocua, que necesita actividad clasificada. Por lo tanto ahí no hay discusión.

Pero entonces aparece esa hipocresía de la que yo te decía antes que incluso saltando las sentencias del Tribunal Supremo, se pretende que la vivienda en Canarias sea libre, y que todo el mundo pueda... cumpla la habitabilidad o no la cumpla, tenga actividad clasificada o no la tenga, sea un cuarto de apero, un barco, o en la azotea una caseta de campaña, pueda seguir siendo una vivienda vacacional. Y eso no puede ser. Necesitamos incrementar la oferta, ¿estamos todos de acuerdo? Pues entonces sin criminalizar a la vivienda vacacional, porque no es verdad, ayudemos a que todas aquellas que no cumplen como vivienda vacacional estén en el mercado del alquiler de larga duración. Y entonces, entre todos, todos aportemos para que haya una mejora en el precio de la vivienda en Canarias. Por lo tanto, yo creo que era necesaria, es muy arriesgada, pero venir a la política para hacer el juego del avestruz, que no cuenten conmigo.

Turismo, modelo económico e industria

Aday Moreno: Estamos entrando en un terreno económico pantanoso en Canarias que es el tema del turismo. Ahora mismo, Canarias tiene límites, Canarias no tiene límite, hay que limitarlo... ¿Qué visión tiene el PP y en específico tú, don Manuel, sobre los límites del turismo?

Manuel Domínguez: El turismo en Canarias creo que ha llegado en número a unos límites importantes y a un tope. 18 millones de turistas en Canarias es una cifra ya que marca un tope. Ahora, ¿qué tenemos que conseguir? Darle calidad a ese turismo. Incrementar el gasto medio por turista en nuestra tierra, para que eso entonces genere más riqueza, genere más inversión, genere una mayor estabilidad, un mejor bienestar en nuestra tierra. Ahora bien, si alguien cree que hay que atacar al turismo, que hay que reducir el turismo, que hay que ningunear al turismo, está equivocado. He escuchado, por primera vez en estos últimos meses, al sector inversor decir que como empiecen a caer las cifras de turismo en Canarias, podemos resentirnos. Cuidado. Yo lo digo muy sinceramente: hay que diversificar la economía, hay que crear nuevos sectores, pero con el turismo. Si no, será imposible, de verdad. Yo no sé qué opinión tiene cada uno ni mucho menos, quien me plantee un cambio de modelo económico, yo siempre le digo: no lo comparto. Quien me plantee una diversificación de la economía, yo digo: estoy de acuerdo.

Aday Moreno: El gasto medio por turista a nivel nacional es de 214 euros la noche, aquí en Canarias estamos en 196 euros la noche. Justamente estábamos hablando de que hay que aumentar ese valor por turista, ese valor añadido que genera el turismo. La cuestión es, ¿cómo? ¿Cómo podemos aportar o hacer que el turista que venga gaste más o que sea un mejor turista en términos cuantitativos, simplemente?

Manuel Domínguez: Diversificando la oferta turística. Si nos centramos en una oferta turística de sol y playa, pues el gasto medio será más bajo. Si incrementamos la prestación de servicios hacia el turismo en sectores con alto valor añadido, la observación de los satélites, todo lo que tiene que ver con la astrofísica, por ejemplo, me vino a la cabeza ese sector, pues incrementaría el gasto por turista, indiscutiblemente. Por eso es lo que creo que hay que darle un mayor valor añadido al turismo y diversificar la oferta turística para generar un mayor coste o, mejor dicho, una mayor inversión por turista en nuestra tierra.

Aday Moreno: Además del turismo, hablamos de diversificar, está usted muy de acuerdo con diversificar y hay un sector en específico en Canarias, con mucho marketing, hemos tenido, hemos hablado siempre de él y es decir plátano y venir Canarias a la mente. Sin embargo, el plátano lleva años subvencionado y esta semana se estaba vendiendo a pérdidas. Entonces, ¿cuál es el futuro del plátano canario? ¿Va a tener que seguir dependiendo de la subvención de los demás canarios para poder mantenerlo o hay que enfocarlo de otra forma?

Manuel Domínguez: Permíteme una broma y ha sido tan importante el plátano de Canarias que ha conseguido que hasta a la selección española le vaya bien, ¿viste a Pedri comiendo plátano? Con lo cual me imagino que alguna energía le habrá aportado. Pero bromas aparte, yo creo que el futuro del plátano, con la negociación que hemos hecho en la Unión Europea del Posei... Sabes que hace unos meses se decía que el Posei tendría una ficha financiera menor de la que tiene y además estaría incluida dentro de lo que es la PAC, la Política Agraria Común. Sin embargo, lo que se ha conseguido son dos cosas: que salga de la Política Agraria Común, tendrá fichas financieras específicas inamovibles y además una ficha financiera superior. Y como dentro del Posei el plátano tiene una ayuda superior, yo soy de los que creen que esto va a ayudar mucho. Ahora bien, nos queda una tarea, y es evitar que la banana sea una competencia directa del plátano y que no esté en una competencia de tú a tú, sino que nos encontremos en una competencia desleal. Por eso siempre he creído en las cláusulas espejo, que nos ayuden a que el plátano, que por calidad va a competir indiscutiblemente con superioridad a la banana, pues no tenga una competencia desleal, ahí es donde tenemos que garantizar que no exista.

Aday Moreno: Desleal, ¿en qué sentido?

Manuel Domínguez: Bueno, que no haya cláusulas espejo, por ejemplo. Para mí eso es una competencia desleal, porque si tú aquí le exiges tener una serie de requisitos para que el plátano se pueda vender y sin embargo al que traes del exterior pues no cumple con los mismos requisitos, estamos hablando de costes. Por lo tanto, creo que ahí es donde siempre tenemos que incidir. Que haya cláusulas espejo para la banana (estamos hablando particularmente del plátano) para que no sea una competencia desleal sobre el mismo.

Aday Moreno: Hablamos de diversificación y hay un nuevo mercado, además muy visual, muy llamativo, muchas personas desconocemos de este mundo y es el mercado del cine. Está viniendo a Canarias. ¿Qué tiene que contarnos, es el futuro de Canarias, será uno de los motores? ¿A lo mejor eso es solo anecdótico, cómo lo presentamos?

Manuel Domínguez: No, no es anecdótico por dos razones: porque las ventajas fiscales están apalancadas dentro del REF y porque nuestro paraíso, nuestro entorno, nuestras islas, son incomparables y lógicamente las vamos a seguir manteniendo. Con lo cual creo que no es anecdótico, ha venido para quedarse y además para crecer. En un principio el cine llegó casi como algo que creó mucha expectación y no sabíamos si evolucionaba; sin embargo en estos momentos está generando actividad paralela, algo que para mí es sumamente importante: está generando puestos de trabajo estables no solo de manera directa sino de manera indirecta, y está generando dentro de nuestro PIB un dato significativo. Yo estoy esperando a que el Istac me diga cuál es la aportación que está generando particularmente dentro de nuestro PIB, pero no nos va a dar la diversificación económica que necesitamos. Tenemos que acompañarlo de potenciar la industria del gaming, la industria de la música, el aeroespacial, aeronaval, la energía, porque la industria de la energía en Canarias genera una cadena de valor importante, así que acompañado del cine o utilizando el cine como ejemplo de éxito en Canarias tenemos que potenciar lo que acabo de mencionar.

Aday Moreno: El mercado aeroespacial... ¿Cómo pretendemos ir por ese mercado?

Manuel Domínguez: Bueno, fíjate que en Fuerteventura particularmente ya se están desarrollando lo que son envíos hacia el exterior con naves no tripuladas. Esto en Canarias estaba pensando hasta dónde puedo leer, tú eres muy joven, con lo cual no viste el Un, Dos, Tres y no sabes aquello de "hasta aquí puedo leer"; bueno, yo hasta aquí podré leer porque sé que vienen inversiones futuras importantes en nuestra tierra vinculadas a ello. El análisis de industrias que no ocupan terreno en Canarias, sumado a la ventaja competitiva que tenemos con nuestro régimen económico y fiscal, está atrayendo inversiones de este tipo. Insisto, Fuerteventura está siendo un ejemplo claro de lo que es enviar esas naves no tripuladas y tendremos algunas buenas noticias en breve al respecto.

El REF y la renovación en el Partido Popular

Aday Moreno: El REF está funcionando bien, pero yo soy una persona que siempre apuesta por el futuro, hay muchas mejoras que quedan por hacer. ¿Cuáles crees que son las más necesarias?

Manuel Domínguez: Cuando dijiste el REF está funcionando bien, hice así, porque podría funcionar mucho mejor. Hemos creado un comisionado del REF, con una persona al frente que para mí es de las personas que en Canarias más conoce nuestro régimen económico y fiscal, que es José Ramón. Quien está haciendo un trabajo inicial de pedagogía a nuestra gente en Canarias para que entienda qué es el régimen económico y fiscal y para que lo defienda. Hay que defenderlo, si no estamos fastidiados, por no decir otra cosa, de cara al futuro. Y podría mejorarse, sí. Fíjate la modificación que dije anteriormente hacia la vivienda. El hecho de que la RIC la puedas destinar a construir vivienda es sumamente importante. Y creo que vinculada a la RIC y a otras ventajas que nos brinda el REF podríamos también potenciarlo. Y en ello estamos trabajando. Voy a poner solo un ejemplo: inversiones o actividades escasamente implantadas en Canarias. Son aquellas actividades que generan muy poco, que todavía están naciendo o que ni siquiera existen en nuestra tierra. Podrían tener una ventaja fiscal importante en el Impuesto de Sociedades, en el pago de la Seguridad Social, etcétera, gracias a nuestro régimen económico y fiscal. Casi es lo que hizo Portugal. Dijo: "todo el que quiera venir a invertir a nuestra tierra, tendrá un paréntesis de (no recuerdo cuántos años, si eran 5, 10 o menos) que tributarán menos porque se acentuarán o se instaurarán en nuestro territorio". Eso es lo que queremos. Atraer inversión a través de nuestro régimen económico en sectores que estén escasamente implantados o no estén implantados en nuestra tierra. Y ejemplos como este te podría hablar de muchos más, pero creo que el REF tiene un recorrido muy largo en beneficio del desarrollo económico de Canarias.

Aday Moreno: Tenemos dos caras nuevas —bueno, no son nuevas pero sí lo son tanto en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como en el de Santa Cruz de Tenerife—, Poli Suárez y Carmen Pérez. ¿Qué valor nos están aportando o qué impresión tiene el PP, por qué esos nombres?

Manuel Domínguez: Mira, soy presidente del Partido Popular en Canarias hace cuatro años aproximadamente, un poco más, nunca antes había estado tan ilusionado como ahora. Y lo digo con sinceridad y con objetividad. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular en Canarias, en general, empieza a tener aquello que yo echaba en falta y es músculo. Yo cuando llegué a la dirección del partido dije que iba a llevar al gimnasio al partido para que tuviese músculo, y lo estamos consiguiendo. Con caras nuevas, Carmen lleva tan solo tres años en política y ya es candidata a la capital de esta isla, de la isla de Tenerife, y por lo tanto ahí he depositado mucha confianza, mucha ilusión, y yo creo que se ha trasladado a la ciudadanía. ¿Y por qué? Pues porque el Partido Popular dijo un día: "abriremos las puertas para las personas que se fueron porque estaban defraudados con nosotros, pero también para las que quieren actividad en la política y tienen mucho que aportar". Ahí estaba Carmen y ahí es donde le hemos dado oportunidad de cara al futuro. Si te soy sincero, creo que Santa Cruz de Tenerife tiene una gran candidata, no la tiene el Partido Popular, la tiene Santa Cruz de Tenerife. Y si hablamos de Poli Suárez, hablamos del mejor consejero de Educación que ha tenido la historia de Canarias. No lo dice el presidente del Partido Popular, lo dice mucha gente incluso que nada tiene que ver con nuestras siglas. Poli ha demostrado su capacidad de gestión, ha demostrado su capacidad de escucha a la ciudadanía, tiene experiencia, ha sido alcalde, y por lo tanto dije y repito hoy a los ciudadanos de Las Palmas: les vamos a entregar a uno de los mayores valores que tiene el Partido Popular de Canarias. Eso lo dije en su presentación y lo repito en el día de hoy absolutamente convencido. A los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria les vamos a entregar, les vamos a poner a su disposición, a uno de los mayores valores que tiene el Partido Popular en Canarias.

Mensaje final a la ciudadanía

Aday Moreno: don Manuel, dame un último minuto de oro. ¿Qué tienen que saber los canarios, tanto del PP como de Manuel Domínguez?

Manuel Domínguez: Bueno, yo les invito a que lo descubran ellos, pero si en este minuto me lo permites lo que quiero decirles es que el Partido Popular no ha llegado para crecer él, el Partido Popular ha llegado para trabajar por ustedes, por los canarios y por las canarias. Creo que en estos tres años en los que nos han brindado la oportunidad lo hemos demostrado. Yo les pido objetividad, les pido que analicen la gestión de todos y cada uno de los consejeros, de las consejeras que tiene el Partido Popular en este momento y que le pongan nota, y si es un aprobado, que nos den una oportunidad de cara al futuro. Y de mí particularmente, qué decirles, es sumamente difícil hablar de ti mismo y lo que les digo es que también hagan un análisis de quién he sido en política y de lo que estoy siendo en este momento. Para mí es un honor ser vicepresidente del Gobierno de Canarias y para mí será un honor, si ustedes consideran que así debe de ser, que me brinden la oportunidad de gobernar esta tierra. Así que a todos, les brindo o les marco una tarea: analicen lo que hemos hecho y lo que somos.

Aday Moreno: Don Manuel, ha sido un placer contar con usted. La verdad que la entrevista ha quedado genial, muchísimas gracias por todo.

Manuel Domínguez: Nada, un placer para mí el poder compartir contigo este rato, el poder transmitir esos mensajes a la ciudadanía y te deseo toda la suerte del mundo, de verdad. A ti, al medio, pero particularmente a ti, que te veo con esas ganas y con esa capacidad de análisis, pues toda la suerte del mundo.