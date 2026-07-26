Gabriel Corujo propone que Canarias adquiera la consideración de puerto franco

Canarias tiene margen para crecer mucho más si apuesta por exportar talento y conocimiento al mundo. Esa es la visión del delegado especial del Estado de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo, quien defiende que el archipiélago debe aprovechar su posición estratégica y avanzar hacia un modelo económico menos dependiente del turismo.

En una entrevista concedida a Europa Press, Corujo ha asegurado que las islas ya cuentan con la capacidad de crear productos y servicios tecnológicos para cualquier parte del planeta. Como ejemplo, explica que desde barrios como La Isleta se pueden desarrollar videojuegos o series para empresas de California, mientras que desde Granadilla es posible prestar servicios especializados a la industria farmacéutica alemana.

A su juicio, esta economía basada en el conocimiento ofrece una ventaja añadida: genera riqueza y favorece un reparto más equilibrado de sus beneficios. Para ello, considera imprescindible que Canarias siga consolidándose como un territorio estable, seguro y fiable para atraer inversiones internacionales.

Convertir todo el archipiélago en puerto franco

Si pudiera adoptar una única medida de forma inmediata, Corujo lo tiene claro: convertir todo el archipiélago en puerto franco.

El delegado sostiene que extender este modelo a todas las islas facilitaría la actividad empresarial, reduciría la burocracia y agilizaría el movimiento de mercancías. En su opinión, los actuales consorcios de zonas francas ya han demostrado que es posible simplificar muchos trámites administrativos para las compañías que operan desde Canarias.

No obstante, reconoce que aún existen aspectos que mejorar, especialmente en el ámbito logístico. "Queda mucho por hacer y mucho por simplificar", admite, aunque destaca que el sistema ha ido ganando eficiencia con el paso de los años, permitiendo atraer un mayor número de buques y reducir los tiempos de espera sin renunciar a los controles de seguridad. Además, avanza que están previstas nuevas incorporaciones de personal y mejoras tecnológicas para seguir agilizando los procesos.

Corujo también insiste en que muchos empresarios todavía desconocen las ventajas que ofrece la Zona Franca. Recuerda que la normativa permite almacenar mercancías durante un tiempo indefinido sin pagar impuestos hasta que estas salgan al mercado, una herramienta que facilita la gestión de tesorería y optimiza las compras. A ello se suman los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que convierten al archipiélago en un destino especialmente atractivo para la inversión.

En el plano internacional, el delegado apuesta por reforzar la colaboración con otros territorios de la Macaronesia, como Madeira, en lugar de competir directamente con ellos. También considera que Canarias puede desempeñar un papel estratégico como plataforma logística para África, actuando como un respaldo seguro para numerosos puertos del continente y favoreciendo que las empresas canarias participen en el desarrollo económico africano gracias a su posición privilegiada entre Europa, América y África.